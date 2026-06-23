Presidenti rus, Vladimir Putin tha se perëndimi, i udhëhequr nga NATO, po përgatitet për luftë kundër Rusisë, teksa mbante fjalim para qindra të diplomuarve të akademisë ushtarake të mbledhur në Moskë të hënën.
Deri më tani, anëtarët e aleancës janë kufizuar vetëm në mbështetjen e Ukrainës, tha ai. Tani, shtoi presidenti rus, ata po diskutojnë hapur me Perëndimin se po “përgatiten për luftë kundër nesh dhe po rrisin shpenzimet e tyre ushtarake”.
“Në këtë kontekst, ata po citojnë pretendime të rreme për një kërcënim të supozuar ushtarak nga Rusia”, tha Putin.
Pothuajse 40% e buxhetit rus është i drejtuar drejt shpenzimeve të mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe financimit të operacioneve ushtarake në Ukrainë.
“Ne jemi të gatshëm t’i përgjigjemi në mënyrë operative dhe të përshtatshme çdo lloj kërcënimi”, theksoi presidenti i Federatës Ruse.
Pushtimi rus i Ukrainës, i cili filloi në shkurt 2022, i shtyu anëtarët e Bashkimit Evropian dhe NATO-s të mbështesin Kievin me ndihmë të gjerë ushtarake dhe ekonomike.
Ndërsa fundi i luftës nuk është në horizont, shqetësimi i disa vendeve perëndimore për mundësinë e konfliktit me Rusinë po rritet, duke rezultuar në një rritje të shpenzimeve të mbrojtjes.
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