Sebastián Beccacece është një nga ata trajnerë që nuk kalon kurrë pa u vënë re. Me flokët e tij të gjatë biondë, stilin e veçantë, pasionin për rock-un argjentinas dhe aftësinë për të frymëzuar lojtarët, ai është kthyer në një nga figurat më të spikatura të këtij Botërori.
Momenti që e bëri simbol të këtij suksesi erdhi në minutën e 77-të të sfidës ndaj Gjermanisë. Pas një daljeje të gabuar të Manuel Neuer, Gonzalo Plata shënoi golin që i dha avantazhin Ekuadorit dhe, në fund, edhe kualifikimin historik.
Ndërsa futbollistët festonin në fushë, Beccacece vrapoi drejt tribunës, kapërceu barrierat dhe përqafoi e puthi bashkëshorten e tij.
“Shumë njerëz më panë duke vrapuar në tribunë dhe duke puthur një grua. Ajo është bashkëshortja ime. Ka qenë pranë meje në çdo moment të karrierës, në ditët më të bukura dhe në ato më të vështira. Ka sakrifikuar shumë për mua dhe familjen tonë. Doja ta falënderoja para gjithë botës”, u shpreh ai.
Pas ndeshjes, Gonzalo Plata ia kushtoi meritat trajnerit, duke kujtuar se ishte pikërisht Beccacece ai që e ndihmoi të ringrihej fizikisht dhe psikologjikisht pas zhgënjimit të barazimit me Curaçaon, një rezultat që dukej se kishte vulosur eliminimin e Ekuadorit.
Flokët e tij të gjatë janë bërë pjesë e identitetit të tij, njësoj si dashuria për rock-un argjentinas. Gjatë turneut ai zbuloi se muzika e kishte ndihmuar të përballonte presionin.
“E vërteta është se rock-u argjentinas më ka ndihmuar shumë gjatë kësaj periudhe, sepse tekstet janë jashtëzakonisht të fuqishme. Në këngën ‘El Ángel de la Soledad’ thuhet: ‘Engjëlli i vetmisë nuk dëgjon atë që ndien. Vazhdon përpara. Digjet dhe provon sërish’.”
I lindur në Rosario, qyteti i Lionel Messit, Beccacece ëndërronte të bëhej futbollist, por e kuptoi shpejt se rruga e tij ishte pankina. Në moshën 23-vjeçare nisi karrierën si trajner, ndërsa për të siguruar jetesën shiste produkte pastrimi së bashku me të atin.
Më pas u bë pjesë e kombëtares së Argjentinës si ndihmës i Jorge Sampaolit, por aventura nuk ishte e suksesshme, sidomos për shkak të marrëdhënies së tensionuar me Lionel Messin. Thuhet se gjithçka u përkeqësua pas një korrigjimi taktik që Beccacece i bëri yllit argjentinas gjatë një ndeshjeje.
Në vitin 2024 ai mori drejtimin e Ekuadorit dhe e kualifikoi ekipin në Botëror. Megjithatë, rrugëtimi nisi mes kritikave, pas humbjes ndaj Bregut të Fildishtë dhe barazimit zhgënjyes me Curaçaon. U përfol edhe për një marrëveshje të mundshme me Kilin, ndërsa shumë e konsideronin eliminimin të pashmangshëm.
Por Beccacece nuk e humbi kurrë besimin.
“I ftoj të gjithë ekuadorianët të bashkohen, ashtu siç ëndërronte Bolívari kur u takua me San Martín”, deklaroi ai.
Dhe historia i dha të drejtë. Fitorja ndaj Gjermanisë i siguroi Ekuadorit kualifikimin mes ekipeve më të mira të vendeve të treta, duke e rikthyer në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës pas 20 vitesh.
Pas ndeshjes, trajneri përmblodhi emocionet me një mesazh që preku gjithë vendin.
“Ky është kuptimi i jetës, apo jo? Realizuam një ëndërr, bëmë të mundur të pamundurën. Nuk reshtëm kurrë së besuari. Kjo është fitorja më e madhe e Ekuadorit në një Botëror. Festojeni me një birrë dhe me familjet tuaja. I imagjinoj 19 milionë ekuadorianë që përqafohen dhe gëzojnë. Kjo skuadër ka shkruar histori.”, shtoi ai.
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