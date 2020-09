Sot në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, Presidenit Ilir Meta ka publikuar një foto teksa puth flamurin shqiptar, ndërsa thekson se koha për të mbrojtur demokracinë është tani.

Mirëpo të shumta kanë qenë reagimet nga qytetarët të cilët ngrenë akuza ndaj presidentit Meta. Qytetarët i kërkojnë Metës të largohet nga Shqipëria ndërsa e akuzojnë atë për vjedhje dhe shkatërrim të vendit.

“Nese e do shume Shqiperine, beji nje te mire: ik ti bashke me gjithe sojin tend majtas e djathtas, keta qe jane ne pushtet dhe ata qe s’jane dhe zhdukuni njehere e mire e na lini te qete te ndertojme nje Shqiperi sic duhet.

Ju jeni arsyeja pse Shqiperia jone eshte kaq keq, pse njerezit vuajne kaq shume, grykesia juaj. Nuk ngopeni me asgje…” shkruan një komentues.

Një tjetër qytetar komenton: Puthe flamurin.. puthe te bytha e laraskës.. se ai flamur të bëri sheik.. përse jo!!

“Nje nder shkaktaret jeni dhe ju te 500 mij Shqiptarve te larguar”

“Tani eshte koha se po te nxjerin te gjitha pislliqet ty dhe ke frik mos bije brenda dhe kerkon te besh trazira per te shpetuar” bythen tende si mos te ikim ne nga shqipria kur ju nuk ngopeni kur duke mos len asnjegje per popullin dhe ata qe kan ngelur aty jam shok e miq te partive qe marin lekun kotsepse me nje rrog 250 -300 milek nuk mund te mbash familjen”

“Mos beni si patriot sepse keni 30 vite qe e keni shkateruar,plackitur e shutur kete vend,vetem zoti jep drejtesi tek juve se njeriu s ju ben gje”, janë disa nga komentet e shumta të qytetarëve në faqen e tij në Facebook.

/a.r