Këngëtarja e madhe greke, Marinella, ka ndërruar jetë në moshën 87-vjeçare, pasi luftoi me pasojat e një goditjeje të rëndë në tru që pësoi në skenën e Herodionit në shtator të vitit 2024.
Lajmin e trishtë e bëri të ditur familja e saj përmes një deklarate zyrtare:
“Me trishtim të thellë njoftojmë humbjen e Marinellës, nënës dhe gjyshes sonë të dashur, e cila ndërroi jetë në shtëpinë e saj, sot më 28 mars 2026, në orën 18:00.”
Marinella, e lindur me emrin Kyriaki Papadopoulou më 20 maj 1938 në Selanik, tregoi talentin e saj për këngën që në moshë të vogël. Karriera e saj filloi në skenat muzikore të Selanikut në fund të viteve 1950, ndërsa në vitin 1957 u zhvendos në Athinë dhe debutoi në diskografi. Një nga momentet e njohura të karrierës së saj ishte martesa dhe bashkëpunimi me Stelios Kazantzidis, me të cilin krijoi disa nga hitet më të mëdha të kohës.
Pas ndarjes nga Kazantzidis, Marinella zhvilloi një karrierë të pavarur dhe u konsolidua si një nga interpretuestet më të mëdha greke, duke bashkëpunuar me emra të mëdhenj si Manos Hadjidakis, Stavros Xarchakos, Giorgos Hadzinasios, Mimis Plessas, Giorgos Dalaras, Antonis Remos dhe të tjerë. Diskografia e saj përfshin mbi 40 albume personale dhe dhjetëra hite të paharrueshme si “Dashuria nuk njeh kufij”, “Stalia stalia” dhe “Den einai pou fyegis”.
Marinella gjithashtu përfaqësoi Greqinë në Eurovision në vitin 1974 dhe realizoi performanca të mëdha në skenat muzikore dhe teatrale gjatë viteve ’80 dhe ’90. Prezantimet e saj të përbashkëta me artistë si Haris Alexiou në vitin 2003 mbeten ndër momentet më të veçanta të karrierës së saj.
Me një karrierë që shtrihet mbi gjashtë dekada, Marinella mbetet një ikonë e muzikës greke, ndërsa zëri dhe prania e saj skenike kanë lënë një gjurmë të pashlyeshme në historinë muzikore të vendit.
Familja e saj ka kërkuar privatësi në këto momente zie, ndërsa admiruesit e saj kudo në botë kujtojnë legjendën që e bëri emrin Marinella të përjetshëm.
