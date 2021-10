Pra Lulzim Basha nuk u kërkua të shkarkohet asnjëherë, as kur ka humbi zgjedhjet, as kur ka lënë jashtë liste njerëz me emër në PD, as kur ka bojkotuar Parlamentin apo zgjedhjet, por u dashka pushkatuar pse ka “tradhtuar” Sali Berishën. Dhe meqë ky është një argument i dobët për shkarkimin e tij, sërish si zgjidhje propozohet “pushtimi i selisë së shenjtë” të demokratëve.

Edhe mbështetësit e tij më të zëshëm në medie, kur nuk gjejnë dot argumente logjike se çfarë ka bërë Lulzim Basha tani, që duhet të shkarkohet, dhe nuk e ka bërë këto tetë vite, zihen ngushtë që është thjesht halli i Sali Berishës, dhe argument kanë që Berisha do t’i pushtojë selinë atij, nëse nuk ikën.

Pra është e qartë që problem është se Basha ka tradhtuar Sali Berishën dhe po aq e qartë që zgjidhja është të pushtojmë me forcë selinë e PD dhe ta zbojnë.

Gjithë debatet e tjera janë pa vlerë dhe nuk ngjisin në opinion. Të vetmet gjëra që mbesin në mëndje të njerëzve janë që Berisha është tërbuar se e ka tradhtuar Basha dhe se atë do ta zbojnë duke pushtuar selinë.

Kjo në fakt është dhe gjëja më origjinale e Sali Berishës. Hakërrimi i tij përmes forcës ndaj kundërshtarëve ka qenë e vetmja gjë që ka bërë 30 vjet, edhe pse asnjëherë nuk ka fituar prej saj.

Gjithnjë ka humbur pikërisht kur ka dashur të bëjë si i fortë. Ka humbur më 1997 dhe nuk dinte ku të fshihej pasi tentoi të përdorë forcën kundër qytetarëve, ka varrosur PD-në më 1998, kur keqpërdori vdekjen e Azem Hajdarit dhe pushtoi zyrat e shtetit dhe TVSH, ka humbur më 21 janar kur vrau katër qytetarë, pse demonstronin para selisë së Kryeministrisë dhe ka humbur çdo përballje force me kundërshtarët në jetën e tij opozitare.

Heshtja e Lulzim Bashës dhe injorimi i kërcënimeve, janë një joshje dhe më e madhe për Sali Berishën që t’i forcojë ato. Nuk di nëse Basha e ka taktikë që të përdorë heshtjen e tij, si beze të kuqe që ta tundojë Berishën, të kapërcejë gardhin e SHQUP-it, apo e ka të rastësishme, por në fakt, ai ka shanse ta degradojë përfundimisht foltoren, duke e kthyer në një skenë filmi ku ai prapë do të fitojë si soditës.