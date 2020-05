Nga Bashkim Kopliku

E kam frekuentuar shpesh Teatrin, në vitet 1961-1968…. Kam nostalgji për çfaqjet, aktorët…!

Nuk kam asnjë nostalgji për të si ndërtesë, përkundrazi, gjithëmonë më është dukur një shëmtirë prej kartoni, që nuk shkon fare me ndërtesat solide përreth, ato të ministrive, Bashkisë etj!

Si ka mundësi që kjo shëmtirë ka mbetur pa u shembur për kaq vite!!!

Tani u krye, duhet të mendojmë për një ndërtesë sa më të përshtatshme.

Zgjedhjet vinë pas një viti: kush e meriton do të fitojë me votën e shqiptarëve, por jo me puç hitlerian apo revolucion komunist!