Policia e Kosovës njoftoi se sot në datë 03 shkurt 2026, gjatë një operacioni në veri të Mitrovicës, është gjetur dhe sekuestruar një tjetër arsenal armësh dhe mjete ilegale që rrezikonin sigurinë e qytetarëve. Informacioni për praninë e këtyre mjeteve erdhi direkt nga qytetarët, duke treguar rëndësinë e bashkëpunimit të qytetarëve me institucionet e rendit publik. Policia e Kosovës thekson se pas pranimit të informacionit, u ndërmorrën veprime të menjëhershme dhe u kontrollua një bodrum kolektiv i një ndërtese në rrugën “Vasilije Ostroshki” në Mitrovicën e Veriut, ku gjatë kontrollit u gjet dhe u sekuestrua një numër i konsiderueshëm i armëve dhe municionit.
Në mesin e armëve të sekuestruara ishin tri armë të gjata, një tytë vazhduese, një kondak për armë të gjatë, 764 fishekë të kalibrave të ndryshëm, 14 karikatorë, 10 krehër për fishekë, një granatë dore tymuese, dy antiplumb ushtarak, dy xhaketa ushtarake, një bluzë e uniformës ushtarake, një palë pantallona ushtarake, mbështjellës me material tekstili dhe shirita ngjitës. Policia e Kosovës thekson se ky rast është një tjetër tregues i pranisë së armëve dhe mjeteve ilegale në veri të vendit dhe rrezikon sigurinë e komunitetit.
Policia e Kosovës vë në dukje gjithashtu se lidhur me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, i cili udhëzoi inicimin e rastit për veprën penale “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”. Deri më tani nuk ka persona të arrestuar, ndërsa rasti mbetet nën hetime intensive.
Policia e Kosovës inkurajon qytetarët që të raportojnë çdo veprim të dyshimtë ose aktivitet të kundërligjshëm, duke theksuar se vetëm përmes bashkëpunimit të ndërsjellë mund të sigurohet një ambient më i sigurt për të gjithë qytetarët, pa dallim.
Kjo nuk është hera e parë që Policia e Kosovës gjen armë në veriun e vendit.
