Nga Enver Robelli

Si e mbështeti për muri partinë e tij presidenti amerikan? Dhe si po shndërrohet Donald Trumpi në rrezik për Amerikën?

Tiradat e Donald Trumpit nuk po bëjnë punë më. E mori në telefon dhe e kërcënoi ministrin e Brendshëm të shtetit Georgia duke i bërë thirrje të manipulojë rezultatin e zgjedhjeve presidenciale.

Ministri republikan nuk iu nënshtrua terrorit verbal. Kërcënimet e Trumpit mobilizuan përkrahësit e demokratëve në Georgia, ku u votua për dy vende në Senat. Duket se të dyja vendet i kanë fituar kandidatët demokratë.

Nëse kjo fitore do të jetë definitive, do të ishte një senzacion, një tërmet politik, sepse u mundëson demokratëve të kenë 50 vende në Senat.

Në rast të tillë, votën vendimtare e jep nënpresidentja Kamala Harris, rrjedhimisht demokratët do të kishin shumicën edhe në Senat (50 plus 1 votë), krahas Dhomës së Përfaqësuesve, ku kanë shumicën. Një shumicë në të dy dhomat e parlamentit do të ishte dhuratë e madhe për presidentin Joe Biden, i cili do të qeveriste pa manovra penguese të republikanëve.

Sa më afër dita kur do të largohet nga Shtëpia e Bardhë, aq më i madh tërbimi i Trumpit. Në Twitter ka filluar sërish të shkruajë me shkronja të mëdha. Kjo është shenjë e nervozizmit të madh të tij. Trump i ka bërë thirrje zëvendësit të tij Mike Pence të bllokojë konfirmimin e fitores së Bidenit nga Kongresi gjatë ditës së sotme.

Pence ka lënë të kuptojë se nuk do ta luajë lojën e rrezikshme të Trumpit. Mike Pence ka hedhur shikimin drejt vitit 2024, kur dëshiron të kandidojë për president dhe e di që në çdo fushatë do ta dëmtonte imazhi i politikanit që është përpjekur të abuzojë me procedurat kushtetuese.

Në dy javët e ardhshme Donald Trump mund të jetë i rrezikshëm në politikën e jashtme. Mund të ndezë shpejt e shpejt një luftë kundër Iranit. Në planin e brendshëm Trump e ka mbështetur për muri Partinë Republikane.

Kësaj katastrofe i kanë ndihmuar edhe vetë republikanët, duke mos u distancuar me kohë nga Donald T. Ai sot ka paralajmëruar një fjalim para përkrahësve të tij në Washington.

Njëra nga përpjekjet e tij të fundit për të hedhur benzinë në zjarrin që e ka ndezur vetë me pretendimet e rrejshme se më 3 nëntor i ka fituar zgjedhjet, por ato i janë vjedhur nga demokratët me qëllim që në pushtet të vijë një «socialist» si Joe Biden. Për Amerikën dhe botën do të jetë një çast çlirimi kur nga Shtëpia e Bardhë të dalë ky përrallëtar i rrezikshëm./a.p