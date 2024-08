Greqia ndodhet në Europën Juglindore, duke përbërë një pjesë të Mesdheut së bashku me vende si Italia, Spanja, Franca, Egjipti dhe Maroku. Greqia është një nga më të vizituarat dhe më të vlerësuarat falë historisë së saj të pasur, ishujve të bukur, sigurisë, ushqimit dhe motit. Sigurisht, ky popullaritet vjen me një çmim – turma të mëdha turistësh.

Nëse dëshironi të përjetoni bukurinë e Mesdheut dhe të haseni me më pak njerëz dhe me një çmim të ulët, ekziston një opsion i këndshëm dhe i nënvlerësuar në veri: Shqipëria. Është destinacioni ideal alternativ për Greqinë, pasi është një vend më i qetë për të udhëtuar, por ende ofron atraksione të ngjashme, shkruam media amerikane “Islands”.

Në vitin 2021, 5.52 milionë njerëz e vizituan Shqipërinë, ndërkohë Greqia kishte trefishin e shifrës, me 14.71 milionë në të njëjtin vit. Shqipëria është gjithashtu opsioni më pak i kushtueshëm, dhe një hotel këtu shpesh kushton jo më shumë se 50 dollarë për natë, ndërsa ne vendin fqinjë të saj për një dhomë të ngjashme paguani 100 dollarë.

Greqia ka qenë një destinacion turistik aktiv për shekuj dhe me të vërtetë filloi të lulëzojë që nga vitet 1960 e më tej. Pas fitimit të pavarësisë, vendi filloi të promovojë historinë e tij të lashtë dhe të ndërtojë hotele për të joshur turistët. Shqipëria nuk ka pasur të njëjtën mundësi për të tërhequr turistët dhe për të promovuar të kaluarën e saj magjepsëse, vetëm pas rënies së sistemit komunist në vitet ’90. Për më tepër, turizmi nuk u promovua menjëherë dhe vetëm në vitin 2019 Shqipëria filloi të luftonte reputacionin e saj të dyshimtë me fushata mediatike.

Plazhet shqiptare janë po aq të bukura

Ata që vizitojnë Greqinë për ujërat e kristalta dhe një kohë relaksi në plazh, do të shohin se zona të caktuara në Shqipëri ofrojnë përvoja të ngjashme, veçanërisht në jug, ku të dy vendet ndajnë një kufi. Ndërsa plazhet e të dy vendeve shërbejnë për atë ndjesinë e mrekullueshme mesdhetare, për bregdetin shqiptar ja vlen më shumë pasi ka më pak njerëz për të bllokuar peizazhin. Ndërsa Greqia ofron disa pika më të veçanta dhe relativisht të panjohura bregdetare, si Tinos ose Astypalaia zakonisht pa njerëz (e cila është plot me plazhe të izoluara), këto zona po bëhen gjithnjë e më të njohura çdo vit. Turmat e mëdha e bëjnë më të vështirë hyrjen në zona, hotele, duke krijuar një pushim shumë më pak relaksues.

Shqipëria ka ishuj të mrekullueshëm dhe zakonisht nuk janë aq të populluar sa ato në Greqi dhe pjesë të tjera të Mesdheut. Ishujt e Ksamilit shfaqin peizazhe dhe ujëra mahnitëse të ngjashme me shumë nga ishujt piktoresk të Greqisë. Saranda është një tjetër destinacion mahnitës bregdetar me një plazh publik pikërisht në qendër të qytetit. Për ata që duan të luajnë në ujë, por jo domosdoshmërisht në plazh, Syri i Kaltër – një burim plot ujëra të freskëta dhe të ëmbla – është vetëm 30 minuta me makinë nga Saranda.

Kultura dhe historia janë po aq interesante për t’u eksploruar

Përtej plazheve të mrekullueshme në Shqipëri, historia magjepsëse e vendit ia vlen gjithashtu të eksplorohet. Vendet e saj turistike mund të mos jenë aq të famshme sa Partenoni i Greqisë dhe ndërtesat e tjera ikonike, por atraksionet historike të Shqipërisë janë më shumë sesa të jenë të tyret. Berati dhe Gjirokastra janë dy qytete të listuara si vende të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s për shkak të rëndësisë së tyre kulturore dhe arkitekturës mbresëlënëse të kohës së Perandorisë Osmane. Vendi arkeologjik i Butrintit, gjithashtu pjesë e UNESCO-s, është një tjetër vend që ia vlen të vizitohet, duke zbuluar dëshmi të komuniteteve që datojnë që nga viti 50,000 p.e.s.

Për ata që duan të udhëtojnë gjatë muajve të ftohtë ose në qytetet më të mëdha, Tirana mund të jetë një nga destinacionet kryesore. Është kryeqyteti i vendit dhe pjesa më e madhe e qytetit qëndron e hapur dhe plot lëvizje edhe gjatë periudhave më të ftohta të vitit. Shqipëria mund të mos ketë aq vëmendje sa Greqia, por është një destinacion i mrekullueshëm më vete./ Islands