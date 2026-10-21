Ka qytete ku lumturia duket sikur është pjesë e përditshmërisë, ku jetohet mirë dhe cilësia e jetës është e lartë. Por ka edhe destinacione që arrijnë t’u dhurojnë vizitorëve një ndjesi të menjëhershme mirëqenieje, qoftë edhe gjatë një fundjave. Pikërisht nga kjo ide është nisur studimi “Holiday Happiness Index”, i realizuar nga platforma BookRetreats në bashkëpunim me psikologen klinike Natalie Dattilo-Ryan, e lidhur me Universitetin e Harvardit dhe e specializuar në mirëqenien dhe lumturinë.
Studimi vlerëson qytetet jo sipas kritereve tradicionale të cilësisë së jetesës, por sipas ndikimit që ato kanë në humorin dhe mirëqenien e turistëve. Në qendër është i ashtuquajturi “faktor i mirëqenies”, pra aftësia e një destinacioni për të nxitur natyrshëm çlirimin e hormoneve që lidhen me lumturinë, si serotonina, dopamina, endorfinat dhe oksitocina, që në ditët e para të qëndrimit.
Pesë elementet që e bëjnë një destinacion më të lumtur
I pari është drita e diellit, e cila ndihmon në prodhimin e serotoninës, përmirëson humorin dhe rregullon ritmin e gjumit. Ekspozimi ndaj diellit ndihmon gjithashtu në prodhimin e vitaminës D, të rëndësishme për shëndetin fizik dhe mendor.
Një tjetër faktor është cilësia e gjumit. Qytetet e qeta, me pak zhurmë dhe ndotje nga drita, krijojnë kushte për pushim më të mirë dhe ndihmojnë në uljen e kortizolit, hormonit të stresit.
Rëndësi ka edhe ushqimi. Një dietë e pasur me fruta, perime, fibra dhe yndyra të shëndetshme ndihmon shëndetin e zorrëve dhe funksionimin e trurit, duke ndikuar pozitivisht në mirëqenien emocionale.
Dy elementet e tjera janë kontakti me natyrën dhe aktiviteti fizik. Shëtitjet në parqe, përgjatë rrugëve me pemë apo në hapësira të gjelbra ndihmojnë në çlirimin e endorfinave, ulin tensionin dhe krijojnë një ndjesi çlodhjeje. Kështu, qytetet nuk janë vetëm vende për t’u vizituar, por edhe hapësira ku njerëzit mund të rifitojnë energjinë dhe të përmirësojnë humorin. Ja pesë destinacionet që kryesojnë renditjen.
1. Lisbona, Portugali
Në vendin e parë renditet kryeqyteti portugez, i cili kombinon ushqimin e shëndetshëm, diellin, natyrën dhe mundësinë për ta zbuluar qytetin në këmbë.
Pothuajse 10% e restoranteve në Lisbonë klasifikohen si vende që ofrojnë ushqim të shëndetshëm. Kjo është përqindja e dytë më e lartë mes destinacioneve të analizuara, përpara qyteteve të njohura për gastronominë, si Parisi, Tokio dhe Nju Jorku.
Qyteti është gjithashtu i përshtatshëm për shëtitje, edhe pse zonat si Bairro Alto dhe Alfama kanë rrugë të pjerrëta. Sipas studimit, atraksionet kryesore, nga Praça do Comércio deri te Kulla e Belémit, mund të arrihen në këmbë për më pak se dy orë.
Lisbonë ka 49 metra katrorë hapësira të gjelbra urbane për banor, pothuajse katër herë më shumë se Madridi. Për më tepër, plazhet e Costa da Caparica dhe Cascais mund të arrihen për rreth një orë me tren.
Me 2.828 orë diell në vit, kryeqyteti portugez ofron një kombinim të favorshëm të dritës, aktivitetit fizik, natyrës dhe ushqimit të mirë, duke u renditur si destinacioni më i përshtatshëm për mirëqenien e turistëve.
2. Helsinki, Finlandë
Në kryeqytetin finlandez, natyra është pjesë e pandashme e jetës urbane. Parqet, rrugët me pemë dhe shtigjet në pyje ofrojnë rreth 126 metra katrorë hapësira të gjelbra për person, më shumë se dyfishi i nivelit të Austrisë dhe mbi 50 herë më shumë se ai i Hong Kongut.
Helsinki renditet e para për cilësinë e gjumit, falë niveleve të ulëta të zhurmës dhe ndotjes nga drita. Edhe lëvizja në këmbë është e lehtë, me një vlerësim prej 19 pikësh nga 20. Disa prej vendeve më të njohura, si kisha Temppeliaukio, parku Esplanadi dhe tregu Kauppatori, mund të vizitohen brenda rreth 37 minutash ecje.
Për ata që duan të kalojnë më shumë kohë në natyrë, parqet kombëtare Nuuksio dhe Sipoonkorpi ndodhen pak më shumë se gjysmë ore larg qendrës.
Qyteti dallohet gjithashtu për ritmin e qetë, transportin efikas dhe rrugët e sigurta. Këto elemente krijojnë një mjedis ku vizitorët mund të largohen nga stresi i përditshëm dhe të rikuperojnë energjitë.
3. Orlando, SHBA
Orlando njihet kryesisht për parqet tematike dhe atraksionet që tërheqin miliona turistë, por sipas studimit, qyteti ofron edhe shumë mundësi për t’u çlodhur në natyrë.
Ai regjistron nivelin më të lartë të hapësirave të gjelbra mes destinacioneve të analizuara, me 258 metra katrorë për person, më shumë se dhjetë herë krahasuar me Los Anxhelosin. Qyteti ka mbi 148 parqe, kopshte dhe zona rekreative.
Vizitorët mund të kombinojnë argëtimin në parqet tematike me aktivitete në natyrë, si lundrimi me kajak në liqene, shëtitjet në zonat e mbrojtura ligatinore dhe vizitat në kopshtet botanike.
Orlando ka gjithashtu 2.930 orë diell në vit. Atraksionet kryesore, nga Universal Studios Florida te Universal Volcano Bay dhe Lake Eola Park, ndodhen brenda një distance prej 18 kilometrash, duke e bërë të lehtë kombinimin e argëtimit me pushimin në natyrë.
Megjithatë, qyteti ka rezultate më të dobëta për ushqimin e shëndetshëm dhe cilësinë e gjumit. Përparësitë e tij mbeten gjelbërimi, klima me diell dhe mundësitë e shumta për aktivitete në natyrë.
4. Athina, Greqi
Kryeqyteti grek ndërthur historinë, diellin dhe detin, duke u renditur ndër destinacionet më të përshtatshme për t’u eksploruar në këmbë. Athina merr pikët maksimale, 20 nga 20, për lehtësinë e lëvizjes në këmbë.
Brenda rreth 30 minutash ecje mund të vizitohen disa prej atraksioneve kryesore, nga Akropoli dhe Tempulli i Zeusit Olimpik te stadiumi Panathinaiko dhe Kopshti Kombëtar.
Qyteti ka 2.773 orë diell në vit dhe një klimë të thatë që favorizon aktivitetet në natyrë. Edhe ushqimi është një nga pikat e forta: pothuajse 10% e restoranteve ofrojnë alternativa të shëndetshme, përqindja më e lartë mes destinacioneve të studiuara.
Dobësia kryesore është sasia relativisht e kufizuar e hapësirave të gjelbra urbane. Megjithatë, afërsia me detin e kompenson këtë mangësi. Plazhet e Rivierës së Athinës arrihen lehtësisht nga kryeqyteti dhe u japin turistëve mundësinë të ndërthurin vizitat kulturore me momente çlodhjeje buzë detit.
5. Edinburgu, Skoci
Kryeqyteti skocez mbyll pesëshen më të mirë falë kombinimit të hapësirave të gjelbra, gjumit cilësor, mundësisë për të ecur në këmbë dhe ofertës së ushqimit të shëndetshëm.
Edinburgu ka 144 parqe dhe zona të gjelbra, të cilat mbulojnë pothuajse gjysmën e sipërfaqes së qytetit. Për çdo banor ka 78 metra katrorë hapësira të gjelbra, pothuajse dyfishi i Londrës. Ndër vendet më të njohura janë Kopshti Botanik Mbretëror dhe shtigjet e parkut rajonal Pentland Hills.
Qyteti mund të zbulohet edhe në këmbë. Sipas studimit, një shëtitje prej 79 minutash mjafton për të lidhur shumë prej atraksioneve kryesore, nga Kalaja e Edinburgut te Muzeu Kombëtar i Skocisë.
Edhe gastronomia ndikon pozitivisht në renditje, me 16 pikë nga 20 për ofertën e ushqimit të shëndetshëm. Rreth 7% e restoranteve ofrojnë pjata të përshtatshme për një dietë të shëndetshme, përfshirë produkte sezonale dhe ushqime me bazë bimore.
Pika e dobët është mungesa e diellit: Edinburgu ka vetëm 1.428 orë diell në vit, duke qenë ndër destinacionet më pak të ndriçuara të studimit. Megjithatë, muajt e verës ofrojnë ditë më të gjata dhe më të ndritshme, ideale për të shijuar parqet, festivalet në natyrë dhe pikat panoramike të qytetit.
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