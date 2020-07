Tregu i fluturimeve ka ndryshuar tërësisht pas pandemisë që goditi vendin. Pas hapjes së qiejve, fluturimet nga aeroporti i Rinasit janë shtuar, por sërish ato mbeten të kufizuara.

Sipas të dhënave që bën publike Tirana International Airport, çdo ditë ka midis 30-36 fluturime vajtje-ardhje nga Rinasi.

Italia dhe Gjermania jën desinacionet kryesore që ofrohen kryesisht nga Alba Wings, Blue Panorama, Wizz Air, Al Italia (kjo e fundit vetëm me Italinë). Vjena, ku ofronin fluturime Austrian Airlines dhe Wizz Air, është e pezulluar deri në fund të korrikut. Destinacione të tjera janë Londra, Brukseli, Parisi, Beogradi, Athina, Stambolli. Frekuenca e fluturimeve është e reduktuar në krahasim me nivelet e para krizës, ndërsa në vendet e BE-së lejohen të udhëtojnë vetëm shtetasit e BE-së dhe ata me leje qëndrimi,

Ndryshe nga viti i kaluar, kur charterat turistikë vinin nga gjithë Europa, madje edhe jashtë saj (Izraeli), numri i tyre tashmë është i kufizuar. Të parët që erdhën ishin turistët nga Bjellorusia, më pas ata nga Ukraina dhe nga 14 korriku kanë nisur charterat nga Polonia, që kanë dhe frekuencën më të lartë me 2-4 në ditë.

Ndërsa shqiptarët mund të udhëtojnë për pushime me chartera vetëm drejt Turqisë. Edhe drejt Antalias, fluturimet filluan me vonesë, në javën e dytë të korrikut dhe janë shumë të reduktuara në krahasim me vitin e mëparshëm, sipas pritshmërive të operatorëve, me vetëm disa chartera në javë, në raport me tre chartera në ditë që niseshin vitin e kaluar. Në 2019-n, nga dhe drejt Antalias udhëtuan rreth 62 mijë pasagjerë, sipas të dhënave nga TIA. Këtë vit operatorët turistikë presin që numri i tyre të bjerë me 70%.

Charterat shënuar rekord në 2019-n

Vitin e kaluar, udhëtimet me charter nga dhe drejt Rinasit, të cilat janë aktive përgjithësisht vetëm në periudhën e verës, shënuan rekord, teksa vendi u kthye në një destinacion të preferuar turistik. Në total, përmes çarterave fluturuan 324 mijë pasagjerë në 2019-n, me një rritje prej 10% me bazë vjetore, sipas burimeve zyrtare nga TIA.

Avionët direkt nga Polonia përbënin pjesën më madhe të trafikut të çarterave, me 103 mijë pasagjerë. Më pas u renditën izraelitët (23 mijë pasagjerë), çekët (17 mijë), ukrainasit (16 mijë), norvegjezët (15 mijë), suedezët (10 mijë), Danimarka (6 mijë), Finlanda (3.6 mijë).

Krahas ukrainasve, të cilët kanë disa vjet që kanë zbuluar Shqipërinë, në 2019-n gjeografia e ish-vendeve të Bashkimit Sovjetik u zgjerua me Rusinë, Letoninë, Bjellorusinë, Lituaninë, që kishin çartera me rreth 4-8 mijë pasagjerë secili.

Por, këtë vit, gjeografia e turistëve mbetet shumë e kufizuar, krahasuar me 2019-n. Shumë prej tyre hezitojnë të vijnë për shkak të kushtit për të qëndruar në karantinë pas kthimit në vendin e tyre dhe rritjes së rasteve me Covid-19 në Shqipëri, çka ka bërë që BE të rekomandojë të mos udhëtohet.

Numri i pasagjerëve pritet të përgjysmohet këtë vit

Vitin e kaluar, sipas burimeve nga TIA udhëtuan nga dhe drejt aeroportit të Rinasit rreth 3.4 milionë pasagjerë duke arritur një nivel rekord.

Këtë vit, për shkak të pandemisë, TIA pret që numri i tyre të përgjysmohet, duke zbritur në rreth 1.5 milionë pasagjerë.

36 Fluturimet e konfirmuara për datën 20.07.2020 ⠀⠀

⠀⠀

Tirana International Airport njofton se fluturimet e konfirmuara për ditën e hënë janë:⠀⠀

Air Serbia – Tiranë – Beograd dhe kthim

Albawings – Tiranë – Firence dhe kthim

Wizz Air – Tiranë – Treviso dhe kthim

Wizz Air – Tiranë – Pragë dhe kthim

Albawings – Tiranë – Bari dhe kthim

Aegean – Tiranë – Athinë dhe kthim

Wizz Air – Tiranë – Bergamo dhe kthim

Ryanair – Wroclaw (Poloni) – Tiranë dhe kthim (Çarter turistik)

Pegasus – Tiranë – Stamboll dhe kthim

Blue Panorama – Tiranë – Bergamo dhe kthim

Blue Panorama – Tiranë – Gjenova dhe kthim

Wizz Air – Tiranë – Bari dhe kthim

Blue Panorama – Tiranë – Bolonja dhe kthim

Albawings – Tiranë – Duseldorf dhe kthim

Air Albania – Tiranë – Milano dhe kthim

SkyUp – Tiranë – Kiev dhe kthim (Çarter Turistik)

Albawings – Tiranë – Venecia dhe kthim

Albawings – Tiranë – Rimini dhe kthim

Wizz Air – Tiranë – Luton dhe kthim

Wizz Air – Tiranë – Paris dhe kthim

Ryanair – Tiranë – Varshavë dhe kthim (Çarter Turistik)

Eurowings – Tiranë – Stutgart dhe kthim

Air Serbia – Tiranë – Beograd dhe kthim

Wizz Air – Tiranë – Berlin dhe kthim

Blue Panorama – Tiranë – Milano dhe kthim

Blue Panorama – Tiranë – Romë dhe kthim

Blue Panorama – Tiranë – Verona dhe kthim

Albawings – Tiranë – Hamburg dhe kthim

Ryanair – Tiranë – Poznan (Poloni) dhe kthim (Çarter Turistik)

Wizz Air – Tiranë – Verona dhe kthim

Air Albania – Tiranë – Bolonja dhe kthim

Ryanair – Tiranë – Katowice (Poloni) dhe kthim (Çarter Turistik)

Air Albania – Tiranë – Verona dhe kthim

British Airways – Tiranë – Heathrow (Londer) dhe kthim

Wizz Air – Tiranë – Budapest dhe kthim./Monitor.al

g.kosovari