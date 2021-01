Aktori i humorit Xhevahir Zeneli ka qënë i ftuar mbrëmjen e djeshme në emisionin ‘A- show’ aty ku ka rrëfyer se nuk ka punuar gjithë jetën si aktor por dhe në profesione të tjera.

Ai ka zbuluar se teksa qëndronte në Amerikë ka punuar dhe si roje shkolle mirëpo gjatë asaj periudhe institucioni u vodh 5 herë. Më pas ai ka treguar dhe se si ka qënë në shkollë kur ishte më i ri, si dhe jetesën në fshat.

‘Unë jam nga Luarasi i Kolonjës, fshati i mendjes nga ku kanë dalë tre mësues të mëdhenj. Madje në filmin tim të parë me regji të Vladimir Priftin unë kisha rolin që të vrisja mësuesin, Petro Nini Luarasi.Unë babain e kam pasur polic edhe një vëlla po kështu.Në Amerikë punoja roje shkolle, por brenda javës ma vodhën shkollën 5 herë.Unë në shkollë nuk kam qenë ndonjë me mesatare të mirë.Por kisha një kryetar Komiteti që më tha ti do shkosh në shkollë.Birçe Hasko më vonë më tha që ke qenë në teh të thikës edhe mund të të flaknim jashtë. Por unë nuk kam pasur mik, pasi unë kam qenë djalë i një polici dhe i një nëne që ishte kamariere.’

g.kosovari