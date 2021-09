Një lokal është shkrumbuar nga flakët mbrëmjen e së enjtes në berat. Burime për abcneës.al bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur në afërsi të Urës së Goricës. Zjarri ka nisur fillimisht në një nga dhomat e gatimit të lokalit dhe më pas flakët janë përhapur me shpejtësi në të gjithë lokalin, kjo për shkak edhe të konstruktit prej druri me të cilin ishte ndërtuar.

Ngjarja është pikasur nga banorët që kanë lajmëruar efektivët e Repartit Zjarrëfikës të qytetit. Pas mbërritjes, zjarrëfikësit kanë bërë të mundur të lokalizojnë në një kohë të shkurtër flakët dhe të shuajnë totalisht zjarrin.

Fatmirësisht gjatë momentit të rënies së zjarrit në lokal nuk ka pasur njerëz por dëmet materiale të shkaktuara janë të mëdha. Mësohet se shkak për zjarrin ishte bërë zgara në dhomën e gatimit, e cila ishte lënë gabimisht ndezur nga punonjësit.

g.kosovari