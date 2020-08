Përhapja e Covid-19 ka sjellë mbylljen e Agjencisë së Sigurimeve Shëndetësore në Lushnje.

Shkak është bërë fakti që një punonjëse e kësaj agjencie ka rezultuar pozitive me koronavirus.

Në këto kushte punonjëseve u është bërë tamponi dhe pritet përgjigjja e analizave. Aktualisht i gjithë stafi i këtij institucioni ndodhet në shtëpi, teksa do të jenë rezultatet e testit ato që do të vendosin nëse do të rifillojë apo jo puna.

/e.rr