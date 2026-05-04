ndaj drejtuesve aktualë të Partisë Demokratike dhe ish-gjyqtarit Gjin Gjoni.
Në reagimin e saj, Balliu shprehet se një “klikë anti-SPAK dhe anti-SHBA” ka uzurpuar Partinë Demokratike, ndërsa akuzon se Gjonin e kanë nxjerrë si “zëdhënës të korrupsionit gjyqësor” për ta sulmuar publikisht në media.
Ajo i referohet edhe kreut historik të PD-së me tone ironike, duke e quajtur “Sali Frikacakun”, dhe pretendon se sulmet ndaj saj janë të dirigjuara.
Balliu thekson se familja e saj ka kontribuar ndër vite për Partinë Demokratike, ndërsa mohon çdo lidhje me administratën shtetërore. Ajo sfidon publikisht Gjonin që të paraqesë prova për të kundërtën.
“Në asnjë moment nuk kam qenë pjesë e administratës shtetërore dhe e sfidoj publikisht ish-gjyqtarin të paraqesë qoftë edhe një dokument të vetëm që provon se unë kam qenë e punësuar në shtet”, shkruan Balliu.
Në fund të reagimit, ajo lëshon akuza edhe më të forta, duke pretenduar se kundërshtarët e saj përfitojnë paga të larta dhe kanë marrëdhënie të fshehta me kryeministrin Edi Rama.
Deklaratat e Balliut vijnë në një moment tensionesh të vazhdueshme brenda Partisë Demokratike, ku përplasjet publike mes figurave të ndryshme vijojnë të thellohen.
Reagimi i Balliut:
Klika anti-SPAK dhe anti-SHBA që ka uzurpuar Partinë Demokratike ka nxjerrë si zëdhënës të korrupsionit gjyqësor Gjin Gjonin, nën direktivat e Sali Frikacakut, për të më sulmuar me shpifje në News 24. Familja ime dhe unë ia kemi kushtuar gjithë jetën Partisë Demokratike. Në asnjë moment nuk kam qenë pjesë e administratës shtetërore dhe e sfidoj publikisht ish-gjyqtarin e korruptuar të Sali Frikacakut të më paraqesë qoftë edhe një dokument të vetëm që provon se unë, Alesia Balliu, kam qenë e punësuar në shtet. Rrogat prej 5 mijë eurosh që merrni dhe pazaret e darkave i bëni ju me Edi Ramën.
