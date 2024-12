Ivanka Trump , gjatë gjithë jetës së saj ka punuar për babanë e saj, Donald Trump, si në bizneset e tij ashtu edhe gjatë mandatit të tij të mëparshëm si president i Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, që nga viti 2021, kur ajo mbushi 23 vjeç, ajo u largua nga Uashingtoni dhe pushoi së punuari për babanë e saj. Më pas ajo deklaroi se “kapitulli” i politikës ishte mbyllur për të.

“Unë e dua shumë babanë tim. Këtë herë unë zgjedh t’u jap përparësi fëmijëve të mi të vegjël dhe privatësisë që krijojmë si familje. Nuk kam ndërmend të kthehem në politikë”, tha ajo në një postim në rrjetet sociale në vitin 2022, pasi babai i saj shpalli kandidimin e tij të tretë për president.

Burime pranë Ivanka Trump, sipas CNN, thanë se ajo synon të mbajë të njëjtin qëndrim edhe pse babai i saj siguroi një mandat të dytë. Ajo, së bashku me bashkëshortin e saj, Jared Kushner, ndjekin një jetë relativisht private në Miami, Florida, ku i kanë kaluar katër vitet e fundit larg syrit të publikut.

Dilemat etike dhe shkëputja nga Donald Trump

Ivanka Trump është kritikuar shumë për vendimet e babait të saj, të cilat shpesh nuk mund të ndikonte. Ajo u largua nga miqtë e saj liberalë në Nju Jork dhe mbylli markën e saj të suksesshme të veshjeve dhe aksesorëve për shkak të dilemave etike që lidhen me industrinë e modës.

Largimi i saj nga politika shënon fillimin e një kapitulli të ri në jetën e saj, larg ndikimit të drejtpërdrejtë të të atit. Megjithatë, biznesi i familjes përfitoi shumë nga shoqërimi i tyre me presidencën.

“Politika është një botë goxha e errët, plot negativitet, që nuk përshtatet me atë që mendoj se është e duhura për mua,” tha ajo në “The Lex Fridman Podcast” në korrik 2023. Ajo shtoi se për të dhe familjen e saj, ajo ishte vendimi i duhur për të qëndruar jashtë politikës.

Pavarësisht largimit, Ivanka mbetet e afërt me të atin, të cilin e këshillon joformalisht për çështje të ndryshme. Ivanka Trump mbetet shumë i afërt me babain e saj, me të cilin flet rregullisht, tha një burim i afërt me të. Dhe ajo ka të ngjarë të vazhdojë ta këshillojë atë joformalisht për një sërë çështjesh prapa skenave, thanë burimet për CNN.

“Ajo është ende vajza e tij dhe një zë i besuar, kështu që në këtë kuptim ajo është një këshilltare joformale, siç jemi të gjithë me anëtarët e familjes”, tha Maggie Cordis, një shoqe që iu bashkua Trumpit në West Wing për një vit, duke punuar në çështjet e pushimit familjar me pagesë.

Problemet familjare që ndikuan në largimin e tij nga politika

Jared Kushner, bashkëshorti i saj, nuk ka ndërmend të marrë një rol zyrtar në administratën e re të Donald Trump, por ka të ngjarë të shërbejë si këshilltar i jashtëm për çështjet që kanë të bëjnë me Lindjen e Mesme. Në të njëjtën kohë, ajo ruan interesa të rëndësishme ekonomike në rajon.

Dhe në shenjë të besimit të nënkuptuar të presidentit të zgjedhur te anëtarët e familjes së tij, babai i Jared Kushner, Charles Kushner, është përzgjedhur si ambasador i SHBA në Francë.

Vendimi i saj për t’u larguar nga politika mund të jetë formuar gjithashtu nga momente më të vështira personale gjatë katër viteve të fundit. Ivana Trump, nëna e saj e dashur, ndërroi jetë papritur në shtëpinë e saj në Nju Jork në korrik 2022.

“Humbja e një prindi është një nga pasazhet më të dhimbshme të jetës, për të cilën askush nuk është kurrë plotësisht i përgatitur. Ajo godet në thelbin e qenies tuaj. Dhe duhet shumë kohë për të dalë nga mënyra se si të dislokon”, ka shkruar ajo në një postim në Instagram duke reflektuar pushimet e para pas vdekjes së nënës së saj.

Ajo gjithashtu kujdesej për gjyshen e saj 98-vjeçare, e njohur si “Bubby”, e cila jeton me familjen në Miami.

Dhe bashkëshorti i saj ka luftuar gjithashtu me probleme shëndetësore, duke zbuluar në kujtimet e tij të vitit 2022 se ai u diagnostikua me kancer në tiroide në 2019 dhe iu nënshtrua një operacioni. Kushner iu nënshtrua një operacioni të dytë në tiroide në gusht 2022, tha një burim i afërt me të për Reuters në atë kohë.

Miqtë përshkruajnë një zhvendosje graduale nga qëndrimi më publik dhe agresiv i Trump në pozicionin e saj aktual, duke filluar me zhvendosjen e familjes në janar 2021 në Miami, ku u vendosën në një apartament buzë oqeanit në Surfside, përpara se më vonë të zhvendoseshin në një rezidencë në Indian Creek Island.

Shumë miq thonë për CNN se ajo është pajtuar me vendimin e saj për t’u larguar nga politika dhe po i jep përparësi familjes së saj, duke u përpjekur të gjejë pak paqe dhe të ndjekë interesa të reja.