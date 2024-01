Në Laç, punimet për ndërtimin e ujësjellësit të ri kanë hyrë në fazën e fundit. Aktualisht mësohet se punimet janë përqendruar në ndërtimin e rrjetit të jashtëm dhe të brendshëm, ndërsa po vijon puna për vendosjen e matësave, si dhe aplikimin e sistemit Scada.

Zëvendëskryeministrja, njëherësh Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, e shoqëruar nga kreu i AKUK, Klevis Jahaj, kryebashkiakja e Kurbinit, Majlinda Cara dhe deputetja Shpresa Marnoj ndoqën nga afër punimet e realizuara, ndërsa i gjithë projekti parashikohet të përfundojë në muajin prill të këtij viti.

Balluku tha se përmes automatizimit rriten mundësitë e monitorimit dhe ndërhyrjes në kohë reale për çdo avari që mund të shfaqet në shpërndarje.

“Kemi nisur këtë reformë që në vitin 2021 me agregimin e ndërmarrjeve nga 58 për ti bërë 16. Ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyer me kryetarët e bashkive, me këshillat bashkiak. Kemi pasur mirëkuptim të plotë. Nuk është synimi jonë që të mbajmë këto ndërmarrje, por çështja qëndron që edhe situata financiare, edhe situata teknike e 58 ndërmarrjeve të fragmentuara dhe të copëzuara nuk mund të lihej më të vazhdonte ashtu”, tha Balluku ndër të tjera.