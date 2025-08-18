Monday, August 18, 2025
No Result
View All Result

Punimet për Teatrin e Ri Kombëtar, Rama ndan pamjet

by B K
18/08/2025 13:03
Shperndaj ne FacebookShperndaj ne Twitter

Në kantierin e Teatrit të Ri Kombëtar, puna vijon çdo ditë për të ndërtuar një godinë që pritet të shndërrohet në një tjetër vepër arkitektonike të kryeqytetit.

Ky projekt ambicioz synon të krijojë një ikonë të re të artit dhe kulturës shqiptare, pikërisht në zemër të Tiranës, duke i dhënë qytetit një hapësirë moderne dhe funksionale për artistët dhe publikun.

Në një postim në rrjetet sociale, Kryeministri Edi Rama ndau pamjet nga ky kantier, ndërsa shkruajti “kantieri i Teatrit të Ri Kombëtar, ku punohet çdo ditë për t’i dhënë jetë një godine që do të jetë një tjetër vepër arkitektonike mbresëlënëse e Tiranës dhe ikonë e artit dhe kulturës mu në zemër të kryeqytetit”.

Next Post
Zjarret, Zhupa kërkesë institucioneve për dëmshpërblimin e banorëve të Delvinës, Finiqit e Konispolit

Zjarret, Zhupa kërkesë institucioneve për dëmshpërblimin e banorëve të Delvinës, Finiqit e Konispolit

Leave a Reply

Your email address will not be published.

No Result
View All Result

© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com