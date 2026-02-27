Autoriteti Rrugor Shqiptar njofton se punimet në zonën “Arrat e Gurrës” vazhdojnë edhe gjatë natës për pastrimin e rrugës së rrëshqitur dhe për sigurimin e qarkullimit të sigurt. Kanë përfunduar punimet për devijimin e lumit, ndërsa së shpejti do të nisë rikonstruksioni i rrugës alternative pas rishikimit të projektit.
Njoftimi i Autoritetit Rrugor Shqiptar
“Në vijim të ndërhyrjeve në zonën “Arrat e Gurrës”, vazhdon puna edhe natën për pastrimin e sipërfaqes së trupit të rrugës së rrëshqitur për marrjen e kampionëve gjeologjike.
Kanë përfunduar punimet per devijimin e lumit.
Priten të fillojnë punimet për trupin e rrugës alternative pas përfundimit të rishikimit të projektit në këtë zonë.
Punimet po kryhen me mjete dhe personel të shtuar, duke respektuar të gjitha standardet teknike dhe të sigurisë rrugor për të rikthyer qarkullimin sa më shpejt.”
