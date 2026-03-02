Autoriteti Rrugor Shqiptar ka njoftuar se, në vijim të punimeve për ndërtimin e segmentit rrugor të rrugëve lidhëse të Tuneli i Llogarasë, sot në orën 11:30 do të kryhet një shpërthim i kontrolluar rreth 1 km nga dalja e tunelit, në drejtim të Palasës. Sipas njoftimit, shpërthimi do të realizohet me sasi të vogla eksplozivi, në funksion të hapjes së trasesë së rrugës dhe pa penguar trafikun.
ARRSH kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve deri në përfundimin e plotë të punimeve.
“Në vijim të punimeve për ndërtimin e segmentit rrugor të rrugëve lidhëse të Llogarasë, sot në orën 11:30, rreth 1km nga dalja e tunelit të Llogarasë, në drejtim të Palasës, është parashikuar të kryhet një shpërthim i kontrolluar me sasi të vogla eksplozivi, në funksion të hapjes së trasesë së rrugës, pa penguar trafikun.
Punimet janë koordinuar me Policinë e Shtetit, me qëllim menaxhimin dhe garantimin e sigurisë së qarkullimit të mjeteve gjatë këtij procesi.
Kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve deri në përfundimin e plotë të këtij procesi pune”, thuhet në njoftim.
Leave a Reply