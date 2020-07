Astrologët kanë përcaktuar cilësitë e 2 shenjave të Horoskopit që vijonë si më poshtë.

Ja çfarë thuhet për Demin dhe Peshqit:

Demi

Ju jeni një punëtor i vërtetë. Kur është fjala për dështim, ju e merrni atë personalisht. Kjo është se si ju stresoheni edhe kur dështimi nuk është faji juaj. Për “demat” këshillohet që ju ta merrni më lehtë. Pushoni pak dhe merrni frymë thellë. Ju nuk jeni përgjegjës për çdo gjë. Rruga e suksesit është e gjatë dhe ka pengesa gjithashtu.

Peshqit

Njerëzit më kreativ dhe të ndjeshëm janë peshqit. Kjo i bën ata të duan të jenë të izoluara nga njerëzit. Ata mendojnë se do të ndryshojnë botën, por asnjeri mos të dijë gjë në lidhje me atë. Ju jeni të ekspozuar ndaj stresit. Merrni kohë për veten tuaj për të karikuar energjitë tuaja dhe vazhdoni me një mendje të qartë.