Kryeministri Edi Rama ka folur nga Vlora për projektin e ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit, për të cilin mijëra qytetarët protestojnë prej disa ditësh në Tiranë dhe qytete të tjera të vendit.
Teksa doli nga takimi me banorët, Rama u përballë me një gazetar italian, i cili e pyeti mbi mundësinë e investimeve në vend teksa po zhvillohen protesta masive.
Në përgjigjen e tij Rama tha se “Shqipëria është një vend demokratik. Jeta vazhdon përpara, punët vazhdojnë përpara”.
Pyetur nëse u gjunjëzohet liderëve të huaj, Rama tha: “Jo, unë i gjunjëzohem vetëm Giorgia Melonit.”
Gazetari tentoi duke përmendur Donald Trump dhe vajzën e tij, Ivanka, por kryeministri u përgjigj se nuk është gjunjëzuar para tyre.
Gazetari italian: Kryeministër, mirëmbrëma. A është e mundur të investohet në Shqipëri? Sepse ka protesta.
Rama: Po, Shqipëria është një vend demokratik. Jeta vazhdon përpara, punët vazhdojnë përpara.
Gazetari italian: Po, a nuk mendoni se u gjunjëzoheni pak liderëve?
Rama: Jo, unë i gjunjëzohem vetëm Giorgia Melonit. Nuk më keni parë ndonjëherë në gjunjë.
Gazetari italian: Epo, pak Ivanka Trump-it…
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