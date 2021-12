DASHI (21.03. – 20.04.)

Puna: Ju keni biseda biznesi në një atmosferë joformale, mundësisht me drekë në një restorant. Jini të hapur për negociata dhe kompromise, por mos devijoni nga vlerat dhe parimet tuaja kryesore. Pasioni dhe entuziazmi ju rrëmbejnë dhe suksesi është shumë pranë jush. Mund të merrni një ftesë udhëtimi, të cilën duhet ta pranoni.

Shëndeti: Jeni plot energji dhe ndiheni mirë.

Dashuria: Është kjo një periudhë dashurie dhe uniteti që krijon partneritete, në të cilat mund të realizoni planet që po i shtyni prej disa kohësh. Bashkëpunimi dhe marrëveshja janë aspekte të theksuara në të gjitha marrëdhëniet e ngushta, kështu që edhe ata që janë vetëm do të kenë përvoja të këndshme ndërvepruese në shoqërim dhe punë ekipore. Mund të takoni një person që ka cilësi të veçanta.

DEMI (21.04. – 21.05.)

Puna: Do të merrni mbështetje për idetë tuaja, nëse i paraqisni ato me takt dhe pa vëmendje – mos insistoni për asgjë dhe jini të hapur për çdo marrëveshje. Rrugëtimi juaj i biznesit është në rritje dhe ju tashmë jeni të suksesshëm dhe mund të arrini shumë më tepër nëse qëndroni të qetë në komunikim, të qartë në kërkesat tuaja dhe të gatshëm për veprim në çdo moment.

Shëndeti: Duhet të vendosni një ritëm jete që u përshtatet përgjegjësive tuaja.

Dashuria: Keni një mundësi të shkëlqyer për miqësi të reja, por edhe për të rinovuar disa marrëdhënie apo lidhje nga e kaluara. Gjatë kësaj periudhe jeni veçanërisht simpatik dhe tërheqës, askush nuk mund t’ju rezistojë – thjesht duhet të zgjidhni me mençuri. Në një lidhje gjërat mund të ndërlikohen nëse nuk tregoheni të kujdesshëm dhe nuk merrni parasysh ndjenjat dhe nevojat e partnerit.

nga TaboolaRekomanduarMund t’ju interesojnë

Nuk do ta besoni kush i shkakton rrudhat, flet dermatologia me shumë vite eksperiencë

BINJAKËT (22.05. – 21.06.)

Puna: Ju e keni vërtetuar vlerën tuaj profesionale, por nuk pranoni detyrime shtesë, pra detyra që dikush tjetër duhet t’i kryejë dhe ato ju besohen sepse jeni më të shpejtë dhe më të shkathtë – vendosni një kufi. Përqendrohuni në planet dhe qëllimet tuaja, mendoni për përvojën që keni tashmë dhe vlerësoni se si ta vendosni veten në bazë të kësaj.

Shëndeti: Jeni të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm, ndërkohë mund të ndodhin shqetësime kalimtare në nivel hormonal.

Dashuria: Një periudhë e mirë dashurie për ju – ka harmoni në marrëdhënie, ose të paktën një armëpushim, dhe do të ndiheni rehat në një atmosferë familjare dhe shoqërim intim me partnerin tuaj. Nëse jeni vetëm, mund të shijoni shoqërimin dhe daljen dhe vëmendjen që merrni kudo që të paraqiteni. Nuk do mungojnë mundësitë për flirte dhe aventura, por nëse jeni në kërkim të një lidhjeje serioze, prisni.

GAFORRJA (22.06. – 22.07.)

Puna: Jini të qëndrueshëm, të plotë dhe të përgjegjshëm për të shmangur gabimet – padurimi dhe sjellja shpërthyese mund të shkaktojnë pasoja katastrofike. Mos nxitoni dhe mos merrni vendime impulsive. Nëse keni lënë pas dore diçka në lidhje me financat, merreni me këto çështje pa vonesë. Ju keni mjaft stimuj për të arritur gjithçka që dëshironi.

Shëndeti: Rënia e herëpashershme e energjisë është tipike për ju në këtë periudhë të vitit.

Dashuria: Emocionet janë në qendër të vëmendjes dhe ëndrrat tuaja mund të realizohen në këtë periudhë – ju bëheni të vetëdijshëm për nevojat tuaja të vërteta dhe po hapni një vend në zemër ku janë të fshehura ndjenjat më të thella. Në lidhje dashurore kjo mund të sjellë një cilësi të re në marrëdhënie, por nëse jeni vetëm mund të takoni një person që ju përshtatet plotësisht.

LUANI (23.07. – 22.08.)

Puna: Gjatë kësaj periudhe keni probleme që nuk zgjidhen shpejt, ndaj tregohuni të kujdesshëm, në mënyrë që t’u jepni gjërave drejtimin e duhur. Analizoni veprimet tuaja dhe jini kritik ndaj qëllimeve dhe aspiratave tuaja, kjo do t’ju mbajë në rrugën e duhur dhe do t’ju japë perspektivën e duhur.

Shëndeti: Mund të keni probleme me aparatin tretës, që është pasojë e mundshme e grumbullimit të zemërimit dhe nervozizmit.

Dashuria: Ndikimi i hënës së plotë ndihet në jetën tuaj të dashurisë, ndaj kushtojini vëmendje ngjarjeve në këtë periudhë. Ju mund të jeni të preokupuar me ndjenjat tuaja dhe të pandjeshëm ndaj nevojave të partnerit tuaj, ndaj prisni një dramë për shkak të këtij egoizmi. Nëse jeni vetëm, do të jeni në humor të mirë dhe të gjitha ndërveprimet tuaja do të jenë të relaksuara dhe të këndshme, por askush që ju tërheq veçanërisht nuk bie në sy.

VIRGJËRESHA (23.08. – 22.09

Puna: Angazhimet profesionale kërkojnë që të gjeni zgjidhje jokonvencionale për problemet me të cilat përballeni. Tregohuni këmbëngulës dhe kërkoni ndihmën dhe bashkëpunimin që ju nevojitet, sepse jeni shumë bindës dhe thjesht nuk duhet të hiqni dorë nga kërkesat tuaja. Nëse jeni të pavarur në punën tuaj, do të ndiheni mjaft të sigurt për të përballuar të gjitha detyrat dhe detyrimet.

Shëndeti: Ndiheni mirë, jeni të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm mendërisht. Shmangni alkoolin dhe rrisni aktivitetin fizik, transmeton Telegrafi.

Dashuria: Gjatë kësaj periudhe, partneri do të vlerësojë veçanërisht çiltërsinë, vullnetin e mirë, maturinë dhe dëshirën për bashkësi, edhe pse mund të ndiheni të pasigurt për këtë. Nëse jeni vetëm, do të merrni shumë komplimente, për të cilat do të dyshoni. Shikojeni veten me sytë e njerëzve të tjerë dhe do të shihni se i meritoni të gjitha lavdërimet.

PESHORJA (23.09. – 22.10.)

Puna: Ju keni shumë përgjegjësi, ndaj planifikoni me mençuri dhe vendosni prioritete. Rishikoni bisedat tuaja dhe jini të vetëdijshëm për situatat problematike, në mënyrë që të ndërhyni në kohë. Jini të përmbajtur dhe të ftohtë kur bëhet fjalë për interesat tuaja. Ju ndieni një fluks energjie krijuese dhe jeni të interesuar të krijoni, ose të nisni diçka të re. Nëse keni burime të hapura të ardhurash shtesë, përfshihuni.

Shëndeti: Problemet kalimtare shëndetësore mund të lidhen me kushtet atmosferike, ose me statusin hormonal.

Dashuria: Do të jeni në humor të mirë dhe optimistë, të sigurt në vetvete dhe të bindur që meritoni më të mirën, gjë që është një bazë e mirë për plotësimin e nevojave tuaja nëse jeni vetëm, por edhe mund të jetë një arsye për grindje në një marrëdhënie, sepse partneri mund të mendojë se ajo që ofroni nuk mjafton dhe mund të bëhet xheloz.

AKREPI (23.10. – 22.11.)

Puna: Në ambient biznesi, duhet të taktizoni dhe të silleni me maturi – mos e teproni me zemërgjerësinë, sepse mund të keqkuptoheni, përgatituni për sabotim dhe minim dhe qëndroni larg të gjitha intrigave dhe konflikteve brenda komunitetit të biznesit. Çelësi i suksesit në këtë periudhë janë ndarja e ndërgjegjshme dhe e plotë, durimi dhe toleranca.

Shëndeti: Keni nevojë për lehtësim dhe relaksim nga tensionet e përditshme.

Dashuria: Ndikimi i planetit gjeneron pasion, sharm, intensitet dhe dramë, dhe marrëdhëniet e ngushta çojnë në transformim dhe lidhje më të thellë. Do jeni shumë të përfshirë në partneritet dhe do ta kuptoni partnerin në disa aspekte që nuk i keni kuptuar më së miri deri tani. Nëse jeni vetëm, do jeni shumë tërheqës dhe do keni shumë mundësi për flirt dhe aventura.

SHIGJETARI (23.11. – 21.12.)

Puna: Planet tuaja mund të ecin më ngadalë nga sa prisni dhe kjo është arsyeja pse duhet të jeni të durueshëm dhe të hapur ndaj kompromiseve. Prosperiteti nuk është me ju në këtë periudhë – rrethanat e pengojnë – por është një periudhë kalimtare, ndaj jini të durueshëm, ruani objektivitetin dhe mbështetuni vetëm tek ata njerëz te të cilët keni besim të plotë.

Shëndeti: Nëse ndiheni keq për një kohë, keni nevojë për ndryshim. Një udhëtim do t’ju bënte shumë mirë.

Dashuria: Në jetën familjare dhe në lidhjen dashurore mund të keni konflikte të shkaktuara nga paragjykimet dhe nevoja juaj për të ripërcaktuar rolet tradicionale. Mos u grindni, por përpiquni të kuptoni thelbin e konfliktit dhe të shpjegoni pikëpamjet tuaja. Nëse jeni vetëm, do të jeni në një situatë që do t’ju përsëritet diçka që ju ka ndodhur më parë në ndërveprimet emocionale, kështu që kjo është një mundësi për të njohur modelin dhe për të kuptuar shkakun e saj.

BRICJAPI (22.12. – 20.01.)

Puna: Nuk është koha për vendime të rëndësishme, tregoni qetësi dhe durim. Mund t’ju duhet të bëni një vlerësim për të cilin keni nevojë për kritere të ndryshme nga ato që keni përdorur deri më tani. Një moment i mirë për të gjitha llojet e negociatave dhe takimeve të biznesit. Jini konciz, të qartë dhe të drejtpërdrejtë në paraqitjen e raporteve dhe kërkesave tuaja.

Shëndeti: Keni nevojë për stimulimin e “hormonit të lumturisë”. Sekretimi i tij nxit ushtrimet në palestër.

Dashuria: Jeni në një pozicion dominues në lidhje dashurore. Ju keni kontrollin, por do të ishte mençuri të zmbrapseni pak për të shmangur konfliktet dhe grindjet. Nëse jeni vetëm, mund t’ju afrohet dikush që është i magjepsur pas jush, gjë që do t’ju kënaqë në fillim, por shpejt mund të bëhet problem. Nuk jeni në humor të mirë për t’i provuar askujt veten dhe as për t’u marrë me dikë që vuan nga iluzionet.

UJORI (21.01. – 19.02.)

Puna: Stabilizoni atë që keni arritur deri tani dhe shijoni një atmosferë të relaksuar pune. Dëgjoni intuitën tuaj, e cila ju çon gjithmonë drejt zgjidhjeve të duhura dhe mos e humbni durimin dhe mos u nevrikosuni në kontaktet me njerëzit e mjedisit të biznesit, të cilët nuk mendojnë aq shpejt dhe nuk veprojnë në mënyrë aktive si ju.

Shëndeti: Mbase jeni nën stres. Lëvizni më shumë dhe relaksohuni rregullisht.

Dashuria: Do të kuptoni të gjitha aspektet e jetës suaj të dashurisë, nevojat tuaja të vërteta dhe atë që është më e rëndësishme për ju në një marrëdhënie të ngushtë dhe pa të cilën nuk mund të jeni të afërt me dikë. Nëse jeni vetëm, kjo njohuri mund të çojë në zgjidhjen e disa marrëdhënieve të paqarta. Lidhja dashurore mund të çojë në një përmbledhje të asaj që keni me partnerin tuaj dhe nëse zbuloni se lidhja thelbësore mungon, do të jetë e vështirë që të ruani lidhjen.

PESHQIT (20.2 – 20.03.)

Puna: Problemet që hasni në punë nuk do t’i zgjidhni me reflektime të thella filozofike, por sigurisht që do të përpiqeni të depërtoni deri në thelbin e dilemave dhe dyshimeve tuaja. Do të jeni shumë më të suksesshëm kur të dilni nga turma dhe të tregoni aftësitë dhe talentet tuaja specifike, për të cilat mund të shfaqet një mundësi e papritur gjatë kësaj periudhe.

Shëndeti: Shpërndani forcën tuaj dhe kompensoni energjinë.

Dashuria: Mund të takoni dikë që do t’ju tërheqë si magnet, ose mund të jeni jashtëzakonisht tërheqës për dikë. Nëse jeni vetëm, mund të përjetoni një pasion dhe aventurë kalimtare, nëse jeni në lidhje dashurore mund të tundoheni për të nisur një aventurë, e cila me siguri do t’ju komplikojë jetën. Jini të mençur dhe mos bëni asgjë për të cilën do të pendoheni. Një krizë është gjithmonë një mundësi për përmirësim!

/b.h