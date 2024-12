Rezultatet e punës së SPAK për vitin 2024 u diskutuan në ‘Studio Live’ me gazetarin Ferdinand Dervishi dhe avokatin Edmond Petraj.

Gazetari Ferdinad Dervishi është shprehur se ky vit ka qenë rezultativ për SPAK, pasi ka bërë gjëra të paimagjinueshme më parë.

“SPAK ka qenë rezultativ gjatë gjithë vitit. Ka bërë dosje të paimagjinueshme më parë. Kemi pasur arrestimin e një ish kryeministri Ilir Meta. E njëjta gjë me ish kryeministrin Berisha. Kemi një numër ministrash dhe ish ministrash që i bëri bashkë gjithë ky vit. Viti ku drejtësia ka bërë goditjet më të forta ose punën më të mirë në 34 vjet. Pastaj si do shkoj historia, ajo duhet të themi, viti tjetër do provojë SPAK. nëse SPAK është dështim, nëse e ka bërë Edi Rama, është viti i ardhshëm që do i vulos gjitha këto. SPAK është opozita e vetme e kastës së vjetër politike në Shqipëri.”-tha Dervishi.

Më tej theksoi zbërthimet e bëra nga përgjimet në Sky dhe Encro Chat. Ndërsa deklaroi se pikë kyçe do jetë zbardhja se çka ndodhur me Ervis Martinajn.

‘Duke mbetur te krimi i organizuar. SPAK ka thyer aplikacionet telefonike, Sky Eç. Dhe më prapa është Matrix. SPAK e habitshme si pati këtë fat. Përgjimet nuk të falin. Ky është fati i madh i SPAK për këto avantazhe. Është thyer dhe aplikacioni tjetër që mbulon kohën. Ende nuk kemi konfirmuar Vis Martinaj. Ai nuk është më mister. Kundërshtarët e tij kanë mbaruar punë me të. Kanë përdorur Matrix edhe Vis Martinaj edhe kundërshtarët e tij. Mjafton të zbardhet kjo ngjarje, shkatërrohet piramida e krimit cilësor në Shqipëri. Për mua shteti do ngrejë kokën edhe më, do i japë goditje që do zgjas shumë gjatë. Mjaft të bëhet hetimi, si u mor ky njeri. Dhe bëhet e gjitha bashkë.’