Horoskopi javor evidenton se këto janë disa nga gjërat kryesore që pritet t’i ndodhin çdo shenje.

Dashi Dashuria: Java do të jetë paksa e ashpër. Planetët do të jenë armiqësor ndaj jush dhe do të keni diskutime me partnerin, të cilat do të shkaktojnë debate. Do të ketë pak dëshirë për të komunikuar. Beqarët do përjetojnë momente me humor të keq, të cilin do të arrijnë ta kapërcejnë gjatë fundjavës. Puna: Puna do ju lodhë pak dhe do t’ju bëjë të shqetësuar. Shumë projekte me siguri do të ndjekin një kurs tjetër nga ai që kishit planifikuar, por do të gjeni truket për t’i kthyer disa në favorin tuaj. Mos u dëshpëroni, megjithatë, gjithçka do të zgjidhet së shpejti dhe do të ketë mundësi të reja dhe interesante për të rishfaqur.

Demi Dashuria: Joshëse dhe tërheqëse, shumë nga shenjat këtë javë do të jenë në gjendje të fillojnë dashuri të reja. Çiftet janë duke u rikuperuar dhe do të gjejnë bashkëpunimin që do t’i lejojë ata të sqarojnë gjithçka. Në jetën e zemrave të vetmuara një person që nuk ka qenë i gjallë për një kohë mund të kthehet.

Puna: Këtë javë do të jeni shumë të zënë me rutinën tuaj të zakonshme të punës dhe do të prireni të lini pas dore angazhimet e familjes suaj. Yjet ofrojnë përparësi, ka edhe kënaqësi të mëdha si për ata që punojnë vetë, ashtu edhe për punonjësit, të cilët mund të bëjnë disa kërkesa të rëndësishme. Fundjavë e mirë.

Binjakët Dashuria: Përfitoni nga ditët e fillimit të javës për të marrë atë që dëshironi. Venusi dhe Mërkuri do të jenë akoma në gjendje të mirë dhe kjo do t’ju ndihmojë si në dashuri dhe punë. Beqarët do duan të argëtohen dhe do të gjejnë mundësinë e duhur për ta bërë këtë. Fundjavë intensive për të gjithë vendasit e shenjës. Puna: Kjo javë do të ketë shumë ide për tu hedhur në veprim menjëherë. Një përjashtim i një projekti të vjetër që tani mund të duket më tërheqës dhe më i lehtë për t’u zbatuar nuk është i përjashtuar. Do të jeni akoma të zënë dhe do të jeni gati të vini në dyshim rolin tuaj.

Gaforrja Dashuria: Gjatë javës do ndiheni pak më poshtë dhe nuk kuptoheni nga partneri juaj. Kjo do t’ju bëjë të mbyllni veten. Sidoqoftë, nga e enjtja shumë gjëra ndryshojnë dhe ju do të rizbuloni dëshirën për të komunikuar dhe për të dëgjuar. Empatia juaj do të vlerësohet nga miqtë dhe partnerët. Beqarët do jenë në krizë me ata që nuk pranojnë këshillat e tyre. Puna: Në punë një propozim i papritur do t’ju japë një energji të këndshme. Do të ketë disa dyshime për disa pika, por ata që përfshihen pa frikë, më në fund mund të marrin përgjigje të mira. Edhe nëse e keni të vështirë ta bëni veten të vlerësuar, shkoni përpara.

Luani Dashuria: Yjet për këtë javë treguan se do të ndjeheni të kënaqur nga vëmendja që familja dhe partneri juaj do t’ju ​​kushtojnë dhe ju do të ndiqeni me një entuziazëm të madh. Beqarët do jenë në gjendje të mbështeten në Venusin e favorshëm dhe një rritje të hijeshisë që do t’i lejojë ata të mendojnë për dashurinë. Mos i merrni parasysh historitë në të cilat ka shumë konkurrencë. Puna: Këtë javë do të realizoni një projekt të shkëlqyeshëm pune që do t’ju sjellë bashkëpunime të reja. Do të ketë shumë lajme në shumë sektorë, veçanërisht të martën dhe të mërkurën, por mos i teproni investimet, ato mund të jenë të tepërta.

Virgjëresha Dashuria: Këtë javë lindja e shenjës do të jetë në gjendje të flasë për dashuri falë një Venusi shumë ndërmarrës. Mundësitë do të dyfishohen dhe ka ardhur koha të përcaktoni një histori dashurie ose të bëni takime të reja nëse ktheheni nga një ndarje. Dita më pozitive për dashurinë do të jetë e premtja, e cila do të jetë e rëndësishme edhe për zemrat e vetmuara. Puna: Marsi në shenjë do t’ju bëjë më energjik dhe të vendosur dhe do të jeni në gjendje t’i thoni disa “jo” propozimeve që nuk janë për ju. Do të ketë akoma shumë ngjarje të reja që vijnë në punë, por do të gjeni durimin për t’u larguar nga disa situata të çrregullta.

Peshorja Dashuria: Mos u dashuroni, jepini vetes kohë për të reflektuar dhe analizuar ndjenjat tuaja. Nëse jeni beqarë do të thelloni njohjet e reja. Falë Venusit në shenjë do të ketë ditë joshëse, si e mërkura dhe e enjtja dhe do të jetë e vështirë të bëhen gabime të mëdha. Sidoqoftë, ata që kanë mbyllur një histori duhet të shikojnë përpara. Puna: Në punë mos merrni shumë ngarkesa dhe mendoni për zgjidhjen e marrëdhënieve me partnerët dhe bashkëpunëtorët. Java do të jetë e favorshme, vetëm e hëna do të nënshtrohet paksa. Shmangni bërjen e zgjedhjeve impulsive, por vlerësoni gjithçka me kujdes përpara se të merrni vendime të rëndësishme.

Akrepi Dashuria: Këtë javë, ata që lindin nga shenja do të kenë një humor të qetë, i cili do të reflektojë në dashuri. Nëse jeni në çift duhet të përpiqeni të kapërceni keqkuptimet me partnerin tuaj, në mënyrë që të mos keni diskutime të vazhdueshme. Bëni gjithçka për të mbajtur qetësinë dhe për të përballuar javën me qetësi. Fundjavë paqësore edhe për beqarët. Puna: Në frontin profesional, përpiquni të bëni detyrat e shtëpisë tuaj pa u konkurruar shumë me kolegët. Mos harroni të mos shtrini këmbët më shumë sesa jorgani nëse nuk doni të merrni rreziqe të tepërta. Në vend të kësaj, përpiquni të krijoni disa projekte të vlefshme dhe konkrete që mund të sjellin kënaqësi.

Shigjetari Dashuria: Këtë javë, njerëzit e lindur nga Shigjetari mund të kenë pasiguri për shkak të një Hëne disonante. Këshillat e yjeve janë të shoqëroheni me njerëz të rinj, të argëtoheni dhe të përpiqeni t’i përkushtoheni interesave të reja. Fundjava është e shkëlqyeshme për të konfirmuar një histori. Edhe beqarët do bëjnë takime intriguese dhe do kalojnë ditë pasioni. Puna: Në punë, ndryshoni vetëm nëse është e nevojshme, përndryshe qëndroni atje ku jeni edhe nëse dëshironi të shikoni përreth. E marta dhe e mërkura do të jenë ditët më të rënda të javës, por nga e premtja rikuperohet dhe ju mund të keni disa kënaqësi të mëdha në lidhje me negociatat që do të përfundoni.

Bricjapi Dashuria: Një javë sfidash dhe rishikimesh ju presin, veçanërisht në lidhje me dashurinë. Ju nuk ndiheni të kuptuar, përkundrazi, ndiheni vetëm dhe jashtë kutisë. Në këtë rast, këshilla është t’i sqaroni gjërat, por të shmangni konfliktet, veçanërisht të Dielën dhe të Hënën. Vëmendje për anëtarët e familjes që marrin rrugën. Puna: Gjërat nuk janë shumë të qarta edhe në pjesën e përparme të punës, rrota do të kthehet herët a vonë në favorin tuaj por kjo nuk është koha. Hëna e pafavorshme, megjithatë, nuk do t’i pengojë ngjarjet të ndjekin rrugën e tyre dhe disa nga projektet tuaja do të përparojnë pa pengesa.

Ujori Dashuria: Java është pozitive për dashurinë, lindja e shenjës do të ketë Venusin e favorshëm. Konfliktet shërohen, edhe nëse ka keqkuptime. Por do të jetë më mirë të tërhiqesh, dhe mbase do të marrësh një udhëtim për të qetësuar pak situatën. Puna: Dëshira për ndryshim në punë, situata astrologjike është e favorshme për ata që fillojnë të fillojnë një rrugë të re. Prandaj, shfaqen suksese të reja, të cilat do të sjellin kaq shumë kënaqësi, por shmangni ngarkimin e vetes me angazhime të rënda, veçanërisht nëse e dini që nuk mund t’i plotësoni ato.

Peshqit Dashuria: Do të përjetoni një javë të mbushur me emocione dhe pasioni do të jetë i lartë. Shumë nga shenja do të pësojnë ndjesi të reja, madje edhe jashtë marrëdhënies që po përjetojnë, dhe kjo mund të sjellë tradhëti dhe pendim. Flisni qartë para se të jetë vonë. Beqarët do kalojnë një fundjavë të qetë dhe do të bëjnë miq të rinj. Puna: Projektet profesionale që po realizoni këtë javë do të kenë një pajisje shtesë. Kohët e fundit, megjithatë, ju e keni ekspozuar veten shumë financiarisht dhe ka çështje që duhet të zgjidhen. Mundohuni të balanconi të ardhurat dhe shpenzimet në mënyrë që të mos e gjeni veten në defiçit.