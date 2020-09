Dashi

Puna: Java do të jetë e favorshme për një ekuilibër të arritjeve tuaja të mëparshme profesionale. Ata që ndihen të pakënaqur do të jenë në gjendje të kërkojnë një punë të re ose të tregojnë interes për një pozicion të ri.

Financat: Financat këtë javë do të jenë të mira. Më në fund do të mund të bëni shpënzimet që kishit menduar. Por duhet të tregoheni të kujdesshëm, mos shpenzon për gjërat e panevojshme.

Dashuria: Çiftet do të jenë absolutisht nervozë dhe kurrë nuk do të përpiqen të falen nga partneri i tyre edhe pse mund të ndihen fajtorë. Beqarët do të duhet të gjejnë kohë për gjithçka. Gjithçka duhet të bëhet në kohën e duhur. Nxitimi mund të jetë një gabim mjaft qesharak dhe mbi të gjitha jo i arsyeshëm.

Demi

Puna: Kjo do të jetë një kohë kur do të dëshironi të filloni një aventurë të re të jetës: miq të rinj, angazhime të reja profesionale, një udhëtim në një vend të panjohur dhe më shumë.

Financat: Java mund të kënaqë shumë prej jush me para të papritura.Kjo javë do t’ju kërkojë të përgatitni një dhuratë ose gjest tjetër të vëmendjes për një të dashur.

Dashuria: Çiftet mund ta përjetojnë lidhjen e tyre më intensivisht pasi do të ketë një mënyrë për të kaluar kohën së bashku në të njëjtin vend . Kjo do të zbulojë shumë për ju.Beqarët mund të ndërpresin lidhjet me njerëzit që nuk krijojnë më stimuj dhe sigurisht mund të ketë shumë më tepër për mënyrat në të cilat do të përfundojnë këto marrëdhënie.

Binjakët

Puna: Në përgjithësi, gjatë javës, problemet do të jenë në gjendje t’ju befasojnë. E mira është që çdo tension do të ketë një rezultat dhe zgjidhje të favorshme në ditët në vijim.

Financat: Nëse keni lindur nën shenjën e Binjakëve, këtë javë do të keni bisedime dhe vendime të një natyre financiare në lidhje me shpenzimet e ardhshme, dokumente, etj. Është e mundur të diskutoni një kontratë ose ofertë në lidhje me paratë, një punë të re më të mirë të paguar, një angazhim shtesë ose një hua. Këtë javë do të duhet të jeni më të përgjegjshëm dhe praktik në punët tuaja financiare.

Dashuria: Çiftet me siguri do të vërejnë ndryshimin midis kalimit të jetës së tyre vetëm ose me dikë. Të kuptuarit se cila jetë është më e mirë sigurisht që do të bëjë disa zgjedhje shumë të arsyeshme për të ardhmen tuaj.Beqarët do të zbulojnë se janë në qendër të vëmendjes së disa njerëzve dhe kjo sigurisht që jo vetëm do t’i bëjë lajka por edhe do t’i lejojë ata të zgjedhin më lehtë se me kë të shoqërohen.

Gaforrja

Puna: Ndikimi i një gruaje të lindur nën shenjën e Peshqve, Gaforres ose Akrepit do të jetë shumë e rëndësishme për punët tuaja gjatë javës.

Financat: Disa nga ngjarjet e mira këtë javë do të lidhen me paratë, për të cilat do të keni informacione paraprake që do të merrni. Zhvillimi i ngadaltë, por i favorshëm për ju do të përfshijë punë ose angazhime në lidhje me dokumente financiare, kredi dhe më shumë. Këtë javë, shumë prej jush do të përjetojnë ndryshime ose suksese të rëndësishme në familjen ose punën tuaj.

Dashuria: Çiftet do të kenë disa grindje sidomos për çështje ekonomike , por problemi kryesor nuk do të jetë ky aspak kështu që do të ishte më mirë të shkoni dhe të hetonit këtë sens! Beqarët kanë mjaft kohë për t’iu kushtuar njerëzve përreth tyre dhe për t’i njohur më mirë ata, duke u përpjekur të heqin shpejt ato që fizikisht nuk mund të përfshiheshin në listën e ngushtë.

Luani

Puna: Konfliktet këtë javë në shumicën e rasteve do të provokohen qëllimisht nga njerëz që duan të mbrojnë pozicionin e tyre ose të arrijnë pozicionin e tyre me çdo kusht. Do të kërkohet të keni kujdes që të mos lejoni një kundërshtim të tillë.

Financat: Nëse punoni me para ose dokumente financiare, mos lejoni shpërqendrim në veprimet tuaja. Ngjarjet në lidhje me pagesën e vonuar nga puna (paga) ose nga një institucion tjetër janë të mundshme.

Dashuria: Çiftet mund të jenë pak më të përfshirë në marrëdhëniet e tyre dhe në fakt duhet të kenë arsye të vërteta për të mos qëndruar në shtëpi ose me partnerin e tyre. Beqarët duhet të jenë shumë të mirë në kërkimin e njerëzve interesantë dhe mbi të gjitha të jenë në gjendje të dalin dhe të sodisin me ta mundësinë e të ardhmes së bashku!

Virgjëresha

Puna: Këtë javë do të shqetësoheni nga lajmet që do të zbulojnë veprimet dashakeqe të një personi që njihni.Lajmi i keq këtë javë, megjithatë, nuk do të jetë gjithmonë saktësisht ai që merrni. Kontrolloni çdo informacion para se të jepni dorë për ndjenjat dhe reagimet tuaja.

Financat: Nëse keni lindur nën shenjën e Virgjëreshës, keni një javë përpara në të cilën do të keni biseda ose angazhime të përbashkëta me një burrë, kryesisht të një natyre financiare ose me prona të rëndësishme, dokumente materiale. Është e mundur të merrni para nga një burrë që është i afërmi juaj, partneri juaj i biznesit, përfaqësuesi i një institucioni dhe të tjerët.

Dashuria: Nga ana tjetër, çiftet nuk duhet të jenë shumë negativë nëse kanë disa probleme për të zgjidhur, gjithashtu sepse me pak përpjekje sigurisht që do të jetë e mundur të rritet harmonia e humbur më parë.Nëse beqarët kanë miq, ata do të duhet të kontaktojnë ata menjëherë për të caktuar një takim me ta gjatë fundjavës ku ata mund të kënaqen duke u argëtuar por nuk do të bëjnë lidhje të veçanta me njerëz të tjerë.

Peshorja

Puna: Burrat që i përkasin kësaj shenje mund të zhgënjehen nga veprimet jobesnike të një kolegu, menaxheri, partneri të biznesit ose klientit. Në përgjithësi, jini të kujdesshëm në punën tuaj që të mos përdorni për të përfituar dikë tjetër.

Financat: Shumë do të përfundojnë me angazhime tashmë të vendosura për të zgjidhur një çështje të rëndësishme financiare ose marrëdhënie të përgjithshme biznesi.Është e mundur të merrni para me disa vonesa.

Dashuria: Çiftet do të fillojnë të përshkruajnë ngadalë ëndrrat e tyre dhe pasi të kenë vazhduar me këtë hap ata padyshim do të vënë në praktikë atë që duan, gjithmonë duke u përpjekur të harmonizojnë ndjenjat e njëri-tjetrit. Beqarët fillimisht do të mërziten nëse nuk mund të takojnë njerëz të rinj, por me kalimin e kohës do të jetë gjithashtu interesante të jenë në gjendje të rivlerësojnë personalitetin e dikujt nga e kaluara.

Akrepi

Puna: Gjatë javës do të përjetoni prova të vogla në punë, të lidhura me kolegë ose klientë të irritueshëm dhe të paepur. Dikush mund t’ju ​​provokojë qëllimisht në një konflikt, prandaj bëni kujdes me provokime të tilla.

Financat: Punët tuaja financiare do të kërkojnë vëmendje gjatë javës, pasi gjithçka do të duhet të shqyrtohet në detaje. Nëse jeni të përfshirë në çështje gjyqësore ose juridike të një natyre financiare, ato nuk ka gjasa të mbyllen këtë javë.

Dashuria: Çiftet mund të përpiqen të zgjidhin problemet e tyre pa e bërë atë çështje shtetërore pasi mund të ketë komplikime në marrjen gjithnjë të prindërve ose miqve! Beqarët padyshim që nuk do të kenë këtë lloj problemi, por edhe ata herë pas here e lënë veten të ndikohet paksa jo vetëm nga miqësitë, por edhe nga filmat romantikë.

Shigjetari

Puna: Do të ketë një periudhë keqkuptimi ose tensioni në punën tuaj, e cila mund të jetë një arsye për të biseduar me një menaxher, klient ose koleg.

Financat: Do të ketë një periudhë keqkuptimi ose tensioni në punën tuaj, e cila mund të jetë një arsye për të biseduar me një menaxher, klient ose koleg. Në shtëpinë tuaj do të ketë një mosmarrëveshje parash, e cila mund të kthehet në gabime ose humbje.

Dashuria: Çiftet sigurisht që do të përpiqen të përmirësojnë jetën e tyre intime por gjëja e rëndësishme duhet të jetë që gjithmonë t’i lini hapësirë ​​partnerit për ta lejuar atë të rigjenerohet, siç duhet të bëni ju. Beqarët vazhdimisht do të mendojnë për dikë që ndoshta u ka vjedhur zemrën, por pa një përpjekje dhe pa e ekspozuar veten do të jetë e vështirë të afroheni me ta dhe mund të humbni mundësi.

Bricjapi

Puna: Gjatë kësaj jave, shumica prej jush do të duhet të jetojë në mënyrë dinamike për shkak të shpejtësisë me të cilën do të zhvillohen ngjarje ose ndryshime të caktuara. Çdo gjë ndjek ligjet e universit, kështu që shmangni panikun e panevojshëm, frikën ose ankthin.

Financat: Kujdes me financat, do të hasni probleme serioze nëse nuk i menaxhoni siç duhet.

Dashuria: Çiftet do të pësojnë një efekt domino në kuptimin që nëse shohin probleme të tjera, ata gjithashtu do të ndikojnë në jetën e tyre, ndërsa nëse të tjerët gëzohen ata do të jenë në gjendje të gëzohen nga ana e tyre! Beqarët do të jenë të kujdesshëm për të mos u dhënë shumë besim njerëzve përreth tyre pasi nuk do t’u besojnë të tjerëve dhe padyshim që do të ketë pasoja mjaft të njohura fatkeqësisht.

Ujori

Puna: Nëse keni lindur nën shenjën e Ujorit, cilado qoftë pritshmëria juaj paraprake për këtë javë, ato padyshim që do të ndryshojnë nga realiteti. Disa ngjarje do t’ju detyrojnë të merrni vendime të rëndësishme ose të keni biseda të rëndësishme.

Financat: Ndryshe nga java e kaluar, këtë javë financat do të përmirësohen. Burimi i fundit që keni krijuar do të përmirësojë edhe më tej gjendjen tuaj.

Dashuria: Çiftet mund të dëshirojnë dhe shumë më tepër sesa mund të përballonin në të vërtetë dhe kjo është arsyeja kryesore pse do të ketë përleshje të vogla që do të përcaktojnë edhe fundjavën.Beqarët mund të mendojnë për diçka të re dhe emocionuese për të bërë dhe sigurisht do të kenë sukses këtë javë kur dikush i intriguar do të shoqërojë çdo lloj dhe lloj aventure.

Peshqit

Puna: Gjatë javës, shumë do të kenë mundësinë të festojnë suksesin ose festën personale të një miku ose të afërmi.

Financat: Nëse keni lindur nën shenjën e Peshqve, keni një javë përpara, në të cilën çështjet e parave tuaja do të kërkojnë më shumë vëmendje: shpenzime, pagesa, blerje, detyrime, etj.Jini shumë të kujdesshëm me shpenzimet tuaja, me ruajtjen e kartat bankare dhe portofolin tuaj personal në një vend publik.Shmangni investimin e parave në investime të rrezikshme ose në mënyra të ndryshme për t’u pasuruar shpejt.

Dashuria: Çiftet me siguri do të jenë në gjendje të vendosin së bashku rregulla që duhen respektuar në të njëjtën mënyrë pa qenë tepër kufizues ose kufizues i lirisë. Beqarët, nga ana tjetër, mund të rezultojnë shumë më të ndjeshëm se zakonisht dhe mund të përjetojnë ndjesi mjaft sfiduese me dikë aspak të dukshme!