Dashi

Këtë javë do të jetë një ide e mirë të bëni disa shkurtime, si në shpenzime, ashtu edhe me kontakte të caktuara, megjithatë mos harroni të kërkoni këshilla edhe nga eprori juaj!

Demi

Do të keni shumë burime këtë javë, por jo domosdoshmërisht mund të jeni në gjendje t’i përdorni të gjitha menjëherë. Në fakt, ju gjithashtu duhet të prisni për kohën e duhur për të ardhur për të fituar!

Binjakët

Vështirësitë e një natyre financiare (aty ku ato lindin) do të lidhen kryesisht me shpenzime të papritura për shtëpinë, fatura më të mëdha familjare, etj. Shpenzimi i pamend i buxhetit të familjes mund të shkaktojë tension në familje.

Gaforrja

Do të keni mundësi të mira financiare, por mos u ngutni të shpenzoni para që në të vërtetë do të ishte mirë të kurseni tani.

Luani

Fillimi i javës ndoshta nuk do të jetë saktësisht ai që prisnit ose shpresonit, pasi do të ketë faktorë të shumtë që do t’ju shpërqendrojnë dhe prishin planet tuaja! Kështu që duhet të tregoheni të kujdesshëm me burimet tuaja financiare.

Virgjëresha

Këtë javë do t’ju kërkohet të jeni shumë më të përqendruar kur jeni të angazhuar në detyra dhe çështje të ndryshme financiare. Mos u tregoni mendjelehtë, të padurueshëm ose duke besuar në zgjidhjen e një problemi që ka lindur tashmë gjatë javës së kaluar. Mundohuni të mos e përkeqësoni këtë problem, por të dilni nga situata, edhe nëse ju kushton një humbje e vogël.

Peshorja

Gjatë këtij muaji, shumë do të kenë mundësinë të gjejnë burime të reja të të ardhurave ose do të befasohen nga një fitim i papritur.

Akrepi

Nëse jeni të angazhuar në një lloj shitje, dokumentet financiare ose klauzolat e kontratës që do të duhet të nënshkruani do të kërkojnë vëmendje.

Shigjetari

Bricjapi

Nëse keni lindur nën shenjën e Bricjapit, këtë javë do të keni shqetësime financiare për shpenzimet që do të duhet të bëni gjatë këtyre shtatë ditëve. Në shumicën e rasteve, ato do të lidhen me shtëpinë tuaj, me nevojën për të riparuar ose zgjidhur një problem tjetër shtëpiak. Sidoqoftë, pagesa në lidhje me kredinë, hipotekat, të cilat mund të krijojnë ankth dhe tension, nuk përjashtohen.

Ujori

Kjo është një javë e pafavorshme për ndryshimet e punës, për të kërkuar një punë të re ose për të kërkuar paga më të mira.

Peshqit

Do të keni shpenzime më të larta këtë javë, dhe disa prej tyre do të jenë të panevojshme, të padëshiruara, të paplanifikuara ose rezultat i nxitimit. Kjo do të krijojë disa vështirësi ose tension kryesisht në marrëdhëniet tuaja familjare. Gjatë këtyre shtatë ditëve, shmangni zotimin e kontratave financiare, marrëveshjeve dhe premtimeve.