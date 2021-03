I dashur Dash, java juaj fillon me një të hënë me forcë të madhe, në të cilën mund të mbështeteni në një hënë të bukur e gatshëm për t’ju dhënë pak më shumë fat. Të dielën, megjithatë, ju do të mirëpritni Venusin, planetin e dashurisë , në shenjën tuaj : ju pret një periudhë veçanërisht e favorshme për ndjenjat, në të cilën edhe ata që janë beqarë për një kohë të gjatë mund të kenë një takim të destinuar të zgjas.

Demi: lajm i mrekullueshëm!

I dashur Dem, lajme të shkëlqyera që vijnë për ty këtë javë! Tashmë duke filluar nga e hëna, planeti Mërkur do të ndalojë t’ju pengojë dhe do të fillojë të veprojë në favorin tuaj, duke ju ndihmuar të zhbllokoni një situatë pune ose duke ju sjellë mundësi të reja. Ditë super fatlume të martën, të mërkurën dhe të enjten, kur hëna do të jetë në bashkëpunim me shenjën tuaj. Një javë me fat edhe përsa i përket ndjenjave.

Binjakët: mos e humbisnidurimin!

Të dashur Binjakë, këtë javë planeti Mërkur , duke filluar nga e hëna, do t’ju kthejë shpinën, duke sjellë edhe disa vështirësi komunikimi si në familje ashtu edhe në punë. Marsi në shenjë mund t’ju ​​bëjë të ndizeni lehtë, kini kujdes që të mos humbni durimin tuaj menjëherë! Duke filluar nga e diela, planeti Venus do të bëhet i favorshëm , duke ju sjellë fat në sferën sentimentale.

Gaforrja: Mërkuri do të kujdeset për ju!

E dashur Gaforre, kjo javë fillon me një Mërkur të bukur të gatshëm për t’ju ​​favorizuar në vendin e punës: nëse mundësitë e duhura kanë munguar në periudhën e fundit, tani mund t’i gjeni. Veçanërisht me fat do të jenë ditët e martë, e mërkurë dhe të enjte, kur do të keni gjithashtu një hënë të bukur në krah. Sidoqoftë, vëmendja në fushën e ndjenjave: duke filluar nga e diela, Venusi do t’ju kthejë shpinën …

Luani: më pak presion!

I dashur Luan, këtë javë planeti Mërkur do të pushojë së qeni në kundërshtim me shenjën tuaj dhe më në fund mund të gjeni një qetësi shpirtërore, veçanërisht në fushën e punës ku keni qenë nën një presion të madh kohët e fundit. Për më tepër, duke filluar nga e diela, edhe planeti Venus do të kthehet të jetë i favorshëm për ju : tensionet e periudhës së fundit në jetën tuaj si çift gradualisht do të zhduken.

Virgjëresha: lajme të mira dhe lajme të këqija …

E dashur Virgjëreshë, Parajsa ju sjell lajme të mira dhe lajme të këqija këtë javë . Le të fillojmë me atë të keqe: duke filluar nga e hëna, planeti Mërkur do të hyjë në kundërshtim me shenjën tuaj dhe në periudhën tjetër, mund të sjellë disa probleme më shumë në fushën e punës. Lajmi i mirë, megjithatë, është se duke filluar nga e diela, planeti Venus nuk do të jetë më në opozitë dhe në jetën tënde të dashurisë do të kthehet qetësia.

Peshorja: mos humbni kohë …

E dashur Peshore, këtë fundjavë duhet të zgjidhni çdo çështje të pazgjidhur me partnerin tuaj sepse, duke filluar nga e diela, planeti Venus do të hyjë në kundërshtim me shenjën tuaj dhe, në periudhën tjetër, do të jetë më e komplikuar për t’ju kuptuar dhe takuar. Disa çifte mund të përjetojnë një moment krize .

Akrepi: hëna e kundërt …

I dashur Akrep, këtë javë do të duhet të merreni me një hënë kundërshtare të martën, të mërkurën dhe të enjten, e cila mund të sjellë pak më shumë nervozizëm, veçanërisht në jetën tuaj në çift. Sidoqoftë, në punë mund të mbështeteni në planetin Mërkur i cili – duke filluar nga e hëna – do të kthehet për të vepruar në favorin tuaj. Kini kujdes, sidoqoftë: Jupiteri i pafavorshëm ju fton të merrni parasysh secilin opsion me kujdes.

Shigjetari: shumë pasion!

I dashur Shigjetar, këtë javë planeti Mërkur do t’ju kthejë shpinën . Duke filluar nga e hëna mund të gjeni edhe disa pengesa në realizimin e projekteve tuaja, por mos u shqetësoni: planeti Jupiter ju garanton fat në planin afatgjatë. Për më tepër, duke filluar nga e diela, ju mund të mbështeteni në planetin Venus, të gatshëm të favorizoni marrëdhënien tuaj dhe t’ju japin shumë më shumë pasion.

Bricjapi: Mërkuri është kthyer në favor!

I dashur Bricjap, këtë javë planeti Mërkur më në fund do të kthehet për t’ju buzëqeshur , i gatshëm t’ju japë mundësi të mira ose kontakte të reja interesante në vendin e punës. Planeti Venus, nga ana tjetër, do të mbetet në një aspekt të favorshëm vetëm deri të dielën: përfitoni nga kjo javë për të adresuar me partnerin tuaj një çështje që është veçanërisht e afërt me zemrën tuaj , sepse nga e ardhmja do të jetë më e komplikuar të takoheni .

Ujori: drejt pikës së kthesës!

I dashur Ujori, këtë javë planeti Mërkur do të lërë shenjën tuaj për të lëvizur te Peshqit. Mos u shqetëso: muajt e parë të vitit ju kanë dhënë të gjitha kontaktet dhe mundësitë që do t’ju duhen për të ndryshuar jetën tuaj, dhe tani thjesht duhet t’i vini në përdorim të mirë! Për më tepër, duke filluar nga e diela, ju mund të mbështeteni në planetin Venus që kthehet për t’ju ​​favorizuar , të gatshëm për t’ju ​​dhënë shumë fat edhe në dashuri.

Peshqit: mirëseardhja e Mërkurit!

Të dashur Peshq, këtë javë planeti Mërkur do të hyjë në shenjën tuaj. Do të jetë një javë me shumë fat, në të cilën do të ketë mundësi të mira dhe takime interesante. Gjithashtu favorizoni njohuritë në fushën sentimentale, falë një Venusi të bukur në bashkëpunim deri të dielën. Një fundjavë pak e lodhshme me Marsin dhe hënën në një pozicion të pafavorshëm… kini kujdes të mos e teproni!