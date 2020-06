Moderatorja e njohur, Arbana Osmani i është përgjigjur avokates dhe aktivistes Brizida Gjikondi, pasi kjo e fundit e kritikoi për publikimin e rasteve të abuzimit seksual me vajza të mitura në emisionin e saj, “Dua të të bëj të lumtur” në Top Channel.

“Faleminderit Brizides për këtë mesazh publik. Në marshim do të jem patjetër me të gjitha mikeshat e mia. Ndërsa sa i takon rrëfimit të vajzës është një kërkesë e saj ABSOLUTE që rrëfimi të bëhet publik sepse ajo kështu NDJEN se mund t’i jap guxim vajzave si ajo që kanë vuajtur apo vuajnë abuzime të ngjashme. Ka me mijëra vajza në botë që marrin guximin dhe flasin për herë të parë, në TV pranon të dali dikush dhe është e padrejtë që ne t’i mbyllim gojën. Ajo bën një thirrje për ndihmë pasika humbur besimin në çdo institucion të këtij vendi, si thua të mos e dëgjojmë as unë dhe ti?”, ka shkuar Arbana mbi reagimin e Gjikondit për të.

Postimi i Arbanes ne Instagram.

Kujtojmë se Brizida reagoi ashpër ndaj Arbanës në rrjetet e saj sociale, duke thënë se ajo po shndërron tragjedinë e femrës shqiptare për një klikim sipërfaqësor mediatik. E teksa i kërkoi që të dal sot në marshimin e femrave shqiptare, Arbana ja pohoi që me patjetër do të jetë sot në këtë marshim.

Pak ditë më parë u bë publike përdhunimi i një 15-vjeçareje. 64-vjeçari Abaz Doku, roje shkolle, ka përdhunuar në një shtëpi, në zonën e Babrrusë, një 15-vjeçare. Ai e filmoi gjithë skenën dhe me anë të pamjeve e kërcënonte vajzën që nëse nuk kryente sërish marrëdhënie me të, do t’i publikonte ato. Ndërkohë, 64-vjeçari videon ua ka shpërndarë tre të rinjve. Për abuzimet seksuale do të zhvillohet një protestë ditën e sotme në Tiranë.