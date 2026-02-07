Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka dënuar, por nuk ka kërkuar falje për, një video raciste të postuar në platformën e tij online Truth Social, e cila i paraqiste ish-Presidentin Barack Obama dhe gruan e tij Michelle si majmunë.
Shtëpia e Bardhë ia atribuoi postimin e videos raciste, e cila tani është hequr, një “gabimi të stafit”.
Megjithatë, Donald Trump tha se nuk e pa të gjithë videon sepse nuk i pëlqeu, por mohon çdo përgjegjësi. I pyetur nga gazetarët nëse do të kërkonte falje, Trump u përgjigj: Jo, nuk bëra asgjë të gabuar.
Ai tha se kishte parë vetëm fillimin e videos dhe mendonte se kishte diçka në fund “që njerëzve nuk u pëlqeu”.
“As mua nuk më pëlqeu, por nuk e pashë”, shtoi Trump.
I pyetur nëse i dënonte pjesët raciste të videos, Trump u përgjigj: “Sigurisht që po”.
