Presidenti i SHBA-së Dolnad Trump duket se nuk i ndahet gafave që lidhen me luftën mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, teksa emrin e këtyre të fundit e ngatërroi për herë të tretë me Shqipërinë.
Trump teksa ishte duke marrë meritat për përfundimin e luftës mes dy vendeve fqinje, tha se “zgjidhur” konfliktin midis Azerbajxhanit dhe “Shqipërisë”, duke iu referuar në fakt Armenisë.
“Kishte vazhduar prej vitesh”, shtoi ai. Po ashtu presidenti i SHBA-së shqiptoi gabim edhe emrin e Azerbajxhanit, duke e quajtur atë “Aberbaijan”.
Kjo është hera e tretë që Trump ngatërron Shqipërinë me Armeninë kur flet për luftën e para disa viteve mes dy vendeve fqinje që ishin në konflikt për dekata të tëra. Publikohet videoja ku Presidenti i SHBA ngatërron vendin tonë me Armeninë.
Trump has difficultly pronouncing “Azerbaijan” while taking credit for ending a war between “Azerbaijan and Albania” (he meant Armenia) pic.twitter.com/7b80sMlVXZ
— Aaron Rupar (@atrupar) September 18, 2025
