Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, bëri të ditur se programi i plotë i Javës së Evropës 2026 tashmë është gati, duke ftuar qytetarët të bëhen pjesë e një sërë aktivitetesh kulturore që do të mbahen në mbarë vendin.
Gonxhja theksoi se Java e Evropës do të zhvillohet nga data 9 deri më 22 maj dhe do të shtrihet në disa qytete të Shqipërisë, me gjithsej 55 aktivitete të planifikuara.
Sipas ministrit aktivitetet variojnë nga “variojnë nga teatri, filmi, kërcimi dhe muzika, tek ekspozitat, instalacionet, performancat, bisedat artistike dhe forma të tjera të artit bashkëkohor”.
Ministri Gonxhja theksoi se të gjitha aktivitetet do të jenë falas dhe të hapura për publikun.
“Shfleto programin e plotë, gjej aktivitetet që do të ndjekësh dhe bëhu pjesë e Javës së Evropës 2026”, nënvizon Gonxhja.
Leave a Reply