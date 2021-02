Paul Lendvai, dikur një gazetar që vinte nga Hungaria në Shqipërinë e viteve ‘80, sot profesor dhe njohës i mirë i shkencave politike sjell për herë të parë në vendin tonë dokumentarin ‘‘Shqipëria nga Skënderbeu te Enver Hoxha’’.

Më shumë se 30 vite më vonë, përmes këtij filmi dokumentar do të mund të kthejmë kokën pas në Shqipërinë e atyre viteve ku edhe vizitat e gazetarëve planifikoheshin nga sistemi.

Filmi shoqërohet me vijën melodike të këngës ‘’Enver hoxha tungjatjeta’’, ndërsa pamjet e para të dokumentarit e nisin rrugëtimin e tij në Tiranë me imazhin e Stalinit në shtatore. Radhët e gjata, mungesa e ushqimeve, “tollonat” dhe shumëçka që sot duket e harruar rikthehet me imazhet e këtij filmi.

“Në një moment, drejtuesve të udhëheqjes nuk i pëlqeu filmi, nuk mundet t’i pëlqente, dhe filluan të diskutonin mes tyre se kush i kishte mundësuar këtij ardhjen në Shqipëri”, kujton përkthyesi e atëhershëm i dokumentarit, Sokol Mici.

Në këtë film dokumentar, që vjen në kuadër të ditëve të kujtesës si një ndër eventet e Institutit për Demokraci, media dhe kulturë na përcjell edhe prof. Aleks Budën, që flet në gjuhën gjermane dhe ndalet të disa ngjarje të historisë së Shqipërisë.