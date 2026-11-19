Një pikturë që paraqet të vetmin portret autentik të njohur të legjendës së muzikës POP Michael Jackson do të dalë në ankand në Francë këtë muaj, duke u ofruar fansave një përfaqësim të rrallë artistik të yllit të ndjerë të popit në kulmin e famës së tij.
Shtëpia e ankandeve Aguttes do të shesë veprën një portret të vitit 1989 nga artisti australian Brett-Livingstone, gjatë një ankandi të kulturës pop dhe suvenireve më 26 nëntor. Vepra vlerësohet nga 300,000 deri në 500,000 euro, shkruan A2.
“Ne e konsiderojmë këtë vepër si të vetmen herë që Michael Jackson pozoi në të gjithë karrierën e tij. Ai pranoi të ulej për një portret formal, dhe ajo që është interesante është se ky portret paraqet një përzierje të Michael Jackson privat dhe publik”, tha Arthur Perault, ekspert i kulturës “POP”.
Piktura e shfaq Jackson të ulur me një xhaketë të kuqe, me duart e tij të mbështetura mbi një libër të mbyllur që thuhet se përmban idetë, vizatimet dhe tekstet e këngëve të këngëtarit, mes imazheve të frymëzuara nga bota e fantazisë së Neverland.
“Ka shumë simbole që rrethojnë këtë pikturë, më së shumti bota e Neverland, por për mua, ajo që ka më shumë rëndësi është simbolika e asaj që përfaqëson vetë Michael Jackson. Njerëzit gjithmonë e kanë ngatërruar personalitetin publik të Michael Jackson me jetën e tij private. Këtu, gjen një lloj simbioze midis të dyjave. E sheh Michael Jacksonin publik – superyllin global – së bashku me ndjeshmërinë e tij të thellë, një lloj kopshti sekret që e sheh në ‘Librin’. Ky libër shërben si simboli përfundimtar i gjithë jetës private të Michael Jackson, botës së tij më të thellë, personale”, shpjegoi Perault.
I përfunduar në dhjetor të vitit 1989, midis publikimeve të albumeve hit të Jacksonit, “Bad” dhe “Dangerous”, portreti u zbulua publikisht në Beverly Hills në janar të vitit 1990, kur raportet thanë se ishte blerë për 2.1 milionë dollarë. Sipas Aguttes, vepra origjinale u zhduk kryesisht nga sytë e publikut më pas, përveç një ekspozite të vitit 2009 në Harlem menjëherë pas vdekjes së Jacksonit. Perault tha se piktura spikaste për kombinimin e imazhit të Jacksonit si një superyll global me një anë më personale. Vepra po shfaqet përsëri publikisht për herë të parë në dekada përpara shitjes. /A2/
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