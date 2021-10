“Politico” shkruan se Europa është tashmë në mëshirën e valës së katërt të pandemisë së koronavirusit, pasi janë të pakta vendet në Kontinentin e Vjetër që nuk shënojnë rritje të rasteve me Covid-19.

Fushata e vaksinimit është thelbësore, por nuk mjafton për të frenuar përhapjen e koronavirusit, veçanërisht në këtë vjeshtë dhe dimër, thekson Politico. Vendet që kishin hequr kryesisht kufizimet e distancës sociale gjatë verës tani po shqyrtojnë rikthimin e tyre për të frenuar rritjen e rasteve dhe shtrimeve në spital të pacientëve.

“Vaksinimi “zgjidh vetëm një pjesë të problemit, jo të gjithë“, tha Hayo Zeeb, një profesor i epidemiologjisë në Universitetin e Bremenit. Megjithëse vaksina ofron mbrojtje kundër infeksionit, ajo nuk është mburoja përfundimtare, pasi imuniteti bie, duke i detyruar qeveritë të kalojnë në doza përforcuese. “Unë mendoj se publiku tani po e kupton se pandemia nuk ka mbaruar” shtoi ai.

Analiza e situatës epidemiologjike në Evropë nga “Politico” bazuar në përqindjet e rasteve të reja të koronavirusit, pranimeve në spital, vdekjeve dhe vaksinimeve tregon se fushata e vaksinimit mbetet çelësi për trajtimin me sukses të pandemisë, e kombinuar me masa të tjera si maska ​​e detyrueshme në vendet e mbushura me njerëz dhe certifikatat e vaksinimit.

Sipas hartës epidemiologjike të përgatitur nga e njëjta media, një perde e re, e padukshme ndan Kontinentin e Vjetër mes shteteve perëndimore me shkallë të lartë të mbulimit të vaksinimit dhe norma më të ulëta të rasteve nga vendet baltike dhe të Europës Lindore, ku vala e katërt ka nisur.

Pikat e reja të nxehta të pandemisë në Evropën Lindore

Në njërën anë të hartës është një grup vendesh me shkallë të lartë vaksinimi si për studentët ashtu edhe për adoleshentët, të udhëhequr nga Portugalia, e cila ka arritur të frenojë infeksionet, pranimet në spitale dhe vdekjet.

Nga ana tjetër, ne shohim vende me mbulim shumë të ulët vaksinimi të popullsisë së tyre të rritur, si Bullgaria dhe Rumania, duke u përballur me shpërthimet më të këqija që nga fillimi i pandemisë në pranverën e 2020, duke kërcënuar me kolaps sistemet e tyre shëndetësore.

Tre shtetet baltike Lituania, Letonia dhe Estonia dhe disa në Evropën Qendrore, si Sllovenia, kanë shkallën më të lartë të rasteve të reja për milion banorë, me mbulim vaksinimi prej rreth 50%.