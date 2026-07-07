Është publikuar fotoja familjare nga darka shtetërore e organizuar nga Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, në nder të krerëve të shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse në Samitin e NATO-s, i cili po zhvillohet në Ankara.
Samiti ka nisur këtë të martë dhe do të vijojë edhe gjatë ditës së mërkurë, duke mbledhur liderët e vendeve anëtare të Aleancës për të diskutuar çështjet kryesore të sigurisë dhe mbrojtjes.
Në pritjen dhe darkën zyrtare mori pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i cili u mirëprit nga Presidenti Erdogan dhe Zonja e Parë, Emine Erdogan.
Ceremonia, ku ishin të pranishëm edhe bashkëshortët e liderëve pjesëmarrës, përbën një nga momentet simbolike dhe tradicionale të samiteve të NATO-s, përpara zhvillimit të sesioneve zyrtare të punimeve.
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