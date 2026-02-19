Kryeministri Edi Rama është nisur drejt mbledhjes përuruese të Bordit të Paqes për Gazën që do të zhvillohet në Institutin Amerikan të Paqes.
Ministri i Shtetit për Pushtin Vendor Ervin Demo ka publikuar një foto në rrjetet sociale, ku shkruan: “Krenar për Shqipërinë. Rrugës për në mbledhjen e Bordit të Paqes”.
Rreth orës 14:05 (me orën shqiptare) përfundojnë mbledhjet e delegacioneve, ndërkohë që në 14:40 bëhet fotoja familjare dhe në 15:00 nis mbledhja.
Përfaqësues nga të paktën 40 vendeve, duke përfshirë kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe Presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, do të jenë të pranishëm në mbledhje.
