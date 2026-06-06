Kombëtarja në 20:00 në Arenën Kombëtare do të sfidojë Luksemburgun në ndeshjen e fundit të këtij sezoni.
Trajneri Maran ka publikuar edhe formacionet zyrtare për këtë ndeshje, ku nuk mungojnë emrat e rinj.
Pllana kthehet si titullar në mbrojtje, teksa rikthehet Bajrami në mesfushë dhe Uzuni në sulm.
Laçi duket se është pozicionuar në të njëjtin rol si në ndeshjen e shkuar.
Ndeshje e madhe kjo e sotmja për Elseid Hysaj, që me shiritin e kapitenit në krah luan ndeshjen e 100-të.
Shqipëria: Sherri, Hysaj, Pllana, Gjimshiti, Mitaj, Bajrami, Asllani, Ramadani, Hoxha, Uzuni, Laçi.
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