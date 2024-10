Mediat sociale në gjuhën ruse kanë publikuar atë që mund të jetë prova e parë vizuale e dërgimit të trupave nga Koreja e Veriut në Moskë kundër Ukrainës.

Dy videot, të qarkulluara fillimisht nga blogerët ushtarakë pro-Kremlinit në Telegram dhe të marra nga gazeta investigative Agentstvo, tregojnë ato që duket të jenë trupa të Koresë së Veriut në një bazë ushtarake. Ata shfaqen duke kryer stërvitje të përbashkët ushtarake me trupat rusë.

“Ka miliona prej tyre,” dëgjohet një zë në një nga videot në rusisht, që duket se po filmohet fshehurazi.

North Korean soldiers preparing for take part in the invasion of Ukraine.

