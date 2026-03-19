Një operacion i gjerë i Policisë së Shtetit, i koduar “Kurtaj”, ka goditur një rrjet të mirëorganizuar të kultivimit të lëndëve narkotike në ambiente të mbyllura, duke nxjerrë zbuluar përfshirjen direkte të dy zyrtarëve të lartë shtetërorë.
Bilal Hasa, i cili deri në momentin e operacionit mbante detyrën e Drejtorit të Burgut të Rrogozhinës, si dhe përgjegjësi i Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) për zonën e Peqinit, janë shpallur zyrtarisht në kërkim policor.
Detajet e operacionit: Laboratori në bodrumin e magazinës
Aksioni masiv u zhvillua nga Drejtoria për Krimet në Volum në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në një koordinim të ngushtë me Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan dhe Komisariatin e Peqinit, nën drejtimin e Prokurorisë së Elbasanit.
Bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, forcat e rendit ushtruan një kontroll të befasishëm në fshatin Kurtaj, pjesë e njësisë administrative Gjocaj. Gjatë këtij kontrolli, në bodrumin e një magazine u zbuluan dy ambiente të mëdha, të izoluara dhe të përshtatura posaçërisht për kultivimin e bimëve narkotike përmes sistemit me ngrohje dhe ndriçim artificial.
Në këto ambiente, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale rreth 4,000 rrënjë kanabis sativa, si dhe një infrastrukturë e plotë e përbërë nga qindra llamba, neonë dhe pajisje të tjera të rënda elektrike. Sasia e madhe e bimëve dhe investimi logjistik dëshmojnë për një veprimtari të mirëorganizuar kriminale, dhe jo për një shkelje sporadike.
Pamjet nga brenda magazinës
Nga videoja e shpërndarë zyrtarisht për mediat, hidhet dritë mbi infrastrukturën e ngritur në fshatin Kurtaj. Pamjet tregojnë qartë se si në bodrumin e një magazine masive, autorët kishin ndërtuar dy ambiente të mëdha e tërësisht të izoluara nga sytë e publikut dhe nga kushtet e jashtme atmosferike.
Këto hapësira ishin përshtatur posaçërisht për të krijuar një mikroklimë ideale për kultivimin masiv të lëndëve narkotike, duke zëvendësuar ciklin natyror me sisteme të avancuara të ngrohjes dhe ndriçimit artificial. Brenda këtyre dhomave, kamerat e policisë kanë regjistruar parcelat e mbyllura, ku u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale rreth 4,000 rrënjë të dyshuara si kanabis sativa.
Infrastrukturë me kosto të lartë dhe konsum ekstrem energjie
Ajo që tërheq vëmendjen në videon e publikuar nga forcat e rendit është investimi i madh logjistik. Për të mbajtur gjallë një sasi kaq të madhe bimësh, ishte ngritur një infrastrukturë e plotë dhe komplekse elektrike. Në pamje dallohen qindra llamba me intensitet të lartë, neonë të specializuar, panelë kontrolli për temperaturën dhe pajisje të tjera të rënda elektrike.
Sisteme të tilla kërkojnë një furnizim të pandërprerë dhe të jashtëzakonshëm me energji elektrike. Pamjet e këtij laboratori modern shpjegojnë edhe thelbin e hetimeve të Prokurorisë së Elbasanit, e cila krahas pronarit të ambientit, ka shpallur në kërkim edhe përgjegjësin e OSHEE-së për qytetin e Peqinit. Ngarkesa e lartë elektrike e këtyre qindra llambave dhe pajisjeve të ngrohjes e bën të pamundur funksionimin pa tërhequr vëmendjen e rrjetit shpërndarës, duke ngritur dyshime të forta për mbulim dhe bashkëpunim.
Implikimi i zyrtarëve
Nga veprimet e para hetimore rezultoi se prona ku ishte ngritur ky laborator i përkiste shtetasit Bilal Hasa. Përfshirja e dyshuar e një zyrtari të lartë të sistemit të drejtësisë—detyra e të cilit është pikërisht rehabilitimi i shkelësve të ligjit—përbën një ngjarje me përmasa të rënda institucionale.
Por skandali nuk ndalet me kaq. Për të mbajtur në funksion një “shtëpi bari” të këtyre përmasave, kërkohet një sasi e jashtëzakonshme energjie elektrike. Për këtë arsye, Prokuroria ka lëshuar urdhër kërkimi edhe për shtetasin E. M., përgjegjës i OSHEE-së për Peqinin. Ai akuzohet për “Shpërdorim detyre”, pasi dyshohet se ka lehtësuar, ose ka mbyllur sytë përballë vjedhjes masive të energjisë që kërkonte ky laborator.
Pezullimi i menjëhershëm dhe hetimet në vijim
Zbulimi i këtij rasti ka sjellë reagimin e menjëhershëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. Sapo u vu në dijeni nga mediat dhe autoritetet, institucioni ndërmori hapat administrativë duke e pezulluar zyrtarisht Bilal Hasën nga detyra si kreu i IEVP Rrogozhinë.
Përmes një deklarate për shtyp, Drejtoria e Burgjeve u distancua ashpër nga ish-drejtuesi i saj. “Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve distancohet nga çdo veprim që bie ndesh me ligjin dhe thekson se mbështet plotësisht hetimin e plotë dhe transparent të rastit,” thuhet në njoftim.
Aktualisht, Policia e Shtetit po vijon kërkimet intensive në terren për kapjen e dy zyrtarëve të arratisur. Ndërkohë, organet e akuzës po zgjerojnë rrjetën e hetimeve për të zbardhur të gjithë dinamikën e grupit. Fokusi kryesor mbetet identifikimi i personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari, me theks të veçantë tek punonjës të mundshëm të administratës shtetërore apo sistemit të burgjeve që mund të kenë shërbyer si bashkëpunëtorë.
Leave a Reply