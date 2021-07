Mediat në Greqi kanë publikuar pamjet nga momenti kur u aksidentua për vdekje vajza 7-vjeçare dhe mbeti e plagosur kushërira e saj 12-vjeçare. Kamerat e sigurisë në rrugë kanë filmuar momentin kur dy vajzat të shoqëruara nga një grua po kalonin në vijat e bardha.

Aksidenti ndodhi rreth orës 13:45 dhe ndërsa vajzat të shoqëruara nga halla kalonin rrugën, një kamion është nisur me shpejtësi duke marrë përpara shtatëvjeçaren dhe duke plagosur kushërirën e saj.

Babai i vajzës ka folur me lot në sy për mediat duke thënë se së fundmi ka humbur vëllain dhe vjehrrën, por kjo është gjëja më e tmerrshme që mund t’i ndodhë dikujt.

I pyetur për shoferin e kamionit, i cili u arrestua, i ati i vajzës u shpreh: “Nuk di ç’të them. Të paktën mos ta bëjë përsëri, por kjo do të ndodhë sërish. Ata janë të rrezikshëm, nuk kanë arsim, nuk e kam imagjinuar kurrë se do ta përjetoja këtë gjë.”

