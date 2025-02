Partia Demokratike do të zhvillojë të shtunën në të gjithë vendin procesin e votimit për Primaret, për zgjedhjen e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.

PD, dega Durrës ka bërë publike listën e plotë me 37 emrat që do të votohen nga baza e anëtarësisë së Partisë Demokratike në degët Durrës, Krujë, Fushë-Krujë dhe Shijak.

Në listë bien në sy emra të njohur, deputetë e ish-deputetë, aktivistë të njohur të PD si Igli Cara, Floriana Garo, Bislim Ahmetaj, avokati Arian Ndoji, Aulon Kalaja, deputetja Andia Ulliri, Luan Hoti etj.

Primaret për qarkun Durrës do të organizohen në pallatin e sportit “Ramazan Njala” . Procesi do të hapet në orën 08:00 të mëngjesit dhe do të zgjasë deri në orën 18:00.

Mënyra e votimit është një anëtar, një votë.

Lista e plotë/Primaret qarku Durrës

Bislim Ahmetaj

Nasild Alikaj

Bernard Balla

Morena Boja

Dritan Burgija

Adhurim Caca

Igli Cara

Enri Çeno

Arian Dedej

Armand Dervishi

Skënder Dika

Emir Frangu

Floriana Garo

Silvja Gjepali

Andi Gjoka

Luan Hallulli

Edlira Harizi (Shemsi)

Luan Hoti

Jola Hysaj

Sabah Jemishta

Fatbardha Kadiu

Aulon Kalaja

Viola Kapidani (Kullolli)

Gëzim Keqi

Agim Kodra

Ilirjana Kuçana

Manjola Luku

Islam Murati

Shyqyri Myrtollari

Arian Ndoja

Ndrec Pjetri

Dritan Sallaku

Mereme Sela

Andia Ulliri

Emal Varaku

Emri Vata

Astrit Xhaferi