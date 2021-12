Skandali i publikimit të të dhënave personale të qindra mijë shqiptarëve mbetet ende pa autor, ndërsa alarmi i ngritur ditët e para po venitet. Ministri i Mbrojtjes, në reagimin e parë theksoi nevojën e më shumë investimeve për sigurinë kibernetike.

Shqipëria po përballet me rrjedhjen më të madhe të të dhënave personale të mijëra qytetarëve pas publikimit të databazave me pagat dhe targat e automjeteve.

Ministri i Mbrojtjes. Niko Peleshi, në reagimin e parë për skandalin nga Elbasani theksoi rëndësinë e veçantë që merr siguria kibernetike.

“Na duhet të investojmë më shumë, më mirë, jo vetëm ne por të gjithë vendet për të rritur sigurinë kibernetike. Ndaj ne jemi pjesë e një kërcënimi të madh botëror,” tha Peleshi.

Për të shmangur që rrjedhje të ngjashme informacioni në të ardhmen të prekin edhe sistemet e sigurisë së veçantë, Shqipëria do të ngrejë një njësi ushtarake të mbrojtjes kibernetike.

“Një projekt shumë të madh, nuk ka pse mos e them, me partnerët tanë amerikanë mbi 20 mln euro po ngremë njësinë ushtarake të mbrojtjes kibernetike, gjë që do te jetë një garanci shumë e madhe,” tha Peleshi.

Duke theksuar se projekti 50 milion euro për Bazën e NATO-s në Kuçovë do të sjellë zhvillim dhe siguri, ministri Peleshi garantoi banorët që preken do të shpronësohen për pronat me vlerën e tregut./m.j