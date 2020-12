Thomas Tuchel është shkarkuar nga detyra e trajnerit të PSG-së vetëm një ditë para Krishtlindjeve. Kështu bën me dije prestigjiozja gjermane “Bild”. Trajneri bëhet “kurban” për festat e fundvitit. Ai largohet nga posti vetëm një ditë para Krishtlindjes, ose një ditës pasi mundi Strasburgun 4-0. Kujtojmë se PSG, me të në stol, e mbylli në krye të grupit të ligës së Kampionëve për këtë edicion në vijim. Gjermani ka pasur përplasje me drejtorin e klubit, Leonardo.

“Me sinqeritet, në gjashtë muajt e parë isha në mëdyshje; jam akoma një trajner, politikan sportiv apo ministër sporti… Ku është roli im si trajner i një klubi të tillë, tani?” Këto fjali të Tuchel në mediat gjermane, Sport1, ka pasur efektin e një bombe të vogël, që çoi në shkarkimin e tij.

Ndërkohë mediat flasin se ish-tekniku i Tottenhamit, Pochettino, i cili luajti për gjigantët francezë midis 2001 dhe 2003 do të marrë detyrën e lanë nga Tuchel, i cili u lirua nga detyrat vetëm disa orë pasi mposhti 4-0 Racing Strasburgut.

Sipas Sky Germany, drejtori sportiv i PSG Leonardo shkarkoi 47-vjeçarin pas fitores në Parc des Princes, e cila erdhi katër muaj pasi Tuchel udhëhoqi parisienet në finalen e Ligës së Kampionëve. Ndërsa PSG nuk e ka dominuar Ligue 1 si vitet e kaluara.

g.kosovari