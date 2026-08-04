Në hapësirën informative Përballë lajmit me moderatorin Besard Jacaj në Klan News ishte kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako.
Moderatori Jacaj pyeti Çakon se përse nuk kanë munguar edhe këtë vit pamjet, ku zjarrfikësit, fikin zjarrin me mjete rrethanore, si lopatat.
“Kjo është një çështje teknike, që duhet të sqarohet bashkë me ekspertët e mbrojtjes nga zjarri. Mirëpo, mund të them me plot gojën se sot, më shumë se asnjëherë tjetër, forcat zjarrfikëse apo strukturat e tjera kanë të gjitha kapacitetet që kanë dhe vendet tona partnereve apo vendet e tjera. Përtej pajisjeve apo veglave, mund të përdoren dhe mjetet rrethanore, sepse nuk është fyese që të përdorësh lopatat, që është fomatuar në mënyrë të tillë, për të fikur zjarre. Ky nuk është problemi. Sot, forcat zjarrfikëse kanë pajisjet më moderne që kanë pasur ndonjëherë. Nuk dua të merrem me diskutime politike e interpretime”, tha Çako.
Më tej, ai tha se në muajin gusht do të jetë kulmi i temperaturave ekstreme.
“Kemi hyrë në muajin gusht dhe në këtë muaj do të kulmojnë temperaturat ekstreme dhe sjell për pasojë edhe zjarre masive, pasi dhe gjelbërimi thahet dhe është shkaku kryesor për zjarre, që përfshiojnë zonat pyjore, kullotat apo pemëtarisë. Dje ka pasur zjarr në Finiq dhe në Delvinë e u ndërhy fuqishëm dhe u shua zjarri”, u shpreh Çako.
Gjithashtu, deklaroi se është vendosur nën kontroll edhe vatra e zjarrit në fshatin Riban të Mallakastrës. “Gjatë ditës së sotme, ka pasur një zjarr masiv në fshatin Riban të Mallakastrës. Janë angazhuar zjarrfikës nga Mallakastra dhe zonat përreth, duke pasur mbështetje dhe nga helikopterë nga ajri. Aty situata është totalisht nën kontroll”, u shpreh ai.
Në fund, Çako deklaroi se deri tani, Shqipëria ka menaxhuar mirë vatrat e zjarreve. Shtoi se nëse do lind nevoja, mund të kërkohet dhe ndihma nga jashtë.
“Kjo është një çështje që i përket situatave rast pas rasti. Për fat të mirë, deri tani, Shqipëria ka menaxhuar shumë mirë zjarret. Por nëse zjarret do jenë të përmasave tepër të mëdha, mund të ketë detyrim për të kërkuar ndihmë. Këtë e bëjnë dhe vendet e zhvilluara si Gjermania, Spanja etj, që sa herë që kanë flakë të mëdha, thërrasin në ndihmë vende të tjera europiane. Jo vetëm kemi kërkuar ndihmë nga jashtë, por ka pasur raste dhe Shqipëria ka dhënë ndihmë në vendet e tjera të Europës”, theksoi ai.
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