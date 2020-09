Nga Alfred Peza

Nuk është çështja thjeshtë se ato të 30 qershorit ishin zgjedhjet e përgjithëshme lokale, ndërsa ato të 25 prillit, janë zgjedhjet e përgjithëshme parlamentare. Përtej kësaj, nga të gjitha pikëpamjet, zgjedhjet e 2021, nuk do të jenë kurrë si ato të 2019. Le ti marim me radhë:

E para, opozita e rrugës dhe ajo e re parlamentare, nuk kanë për ti bojkotuat zgjedhjet e pranverës së ardhshme, siç ndodhi me ato të verës së shkuar. Sepse jo vetëm që u provua se nuk mund ta pengonin kësisoj zhvillimin e procesit elektoral, por më pas kuptuan, se kjo ishte rruga më e mirë për të dëmtuar veten dhe jo kundërshtarin politik.

E dyta, si Sali Berisha, Lulzim Basha, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi kuptuan se jo vetëm në planin e brendshëm, por as në planin ndërkombëtar, konjuktura nuk i favorizon. Aleati ynë strategjik SHBA por edhe BE, në asnjë rast nuk mund të përkrahin asnjë lider, parti dhe koalicion politik që nuk mer pjesë në një garë zgjedhore. Lejimi i një precedenti të tillë, do të ishte një “covid-19” demokracie, për Ballkanin.

E treta, ndryshe nga sa menduan fillimisht se përmes daljes nga sistemi, do arrinin që ta delegjitimonin mazhorancën parlamentare, e për rrjedhojë do ta dobësonin aq shumë sa ta detyronin që të dorëzohej e ta fitonin pushtetin në tavolinë, u ndodhi e kundërta. Opozita është sot më e dobët se kurrë, pa asnjë lloj përfaqësimi në asnjë prej pushteteve në Shqipëri, si kurrë më parë në tri dekadat e fundit.

E katërta, qëllimi strategjik i zhvillimeve politike të 2019 pas djegies së mandateve të deputetëve të opozitës, ishte çuarja e implementimit të reformës së re të drejtësisë, në “kalendat greke”. Pjesërisht përmes Presidentit të Republikës më së shumti, nuk është se nuk ia kanë dalë që ta frenojnë atë, por dështuan për ta bllokuar, deformuar dhe zhbërë atë.

E pesta, në këto kushte mazhoranca socialiste doli shumë herë më e fortë, nga kjo goditje, e cila i dha formë politikisht këtij mandati qeverisës. Ndaj, PS kishte qetësinë dhe koshiencën historike për ti ofruar dorën e rikthimit të opozitës së rrugës në sistem, përmes tryezës së Këshillit Politik. Marrëveshja e 5 qershorit, në bashkëpunim edhe me SHBA e BE, është produkti konkret që e vërteton këtë.

E gjashta, mazhoranca është në lartësinë e përgjegjësisë për të ruajtur të gjitha ekuilibrat e sistemit, ndaj nuk kishte sesi të mos merte parasysh kërkesat e opozitës së re parlamentare, që çuan në ndryshimet kushtetuese të 30 korrikut. Hapja e listave, koalicionet parazgjedhore dhe çështja e pragut elektoral, janë tashmë një realitet i miratuar në heshtje edhe nga Presidenti Meta. Ky hap jo vetëm demokratizon procesin dhe rrit vlerën e votës së qytetarëve, por i standardizon rregullat e lojës demokratike.

E fundit, kjo sitatë e bën mazhorancën socialiste të jetë jo vetëm e qartë dhe e qetë. Por, e vendosur për ti shkuar deri në fund, bashkëpunimit me të dyja opozitat. Për aq kohë, sa ato, duan vërtetë që të bashkëpunojnë në mënyrë konstruktive, për ta çuar përpara procesin. Implementimi i ndryshimeve Kushtetuese në Kodin Zgjedhor nuk është më një aspiratë, por një çështje që duhet adresuar sa më mirë dhe sa më parë, përmes votimit në Parlament.

Kjo do ti jepte fund debateve boshe publike e mediatike. Partitë politike dhe koalicionet duhet ti shfrytëzojnë sa më mirë, 7 muajt e mbetur në dispozicion, në funksion të fushatës elektorale për zgjedhjet e pranverës së ardhëshme. Nga kjo panoramë zhvillimesh, një gjë është e sigurtë; zgjedhjet e 2021, nuk do të jenë kurrë si ato të 2019. Sepse askush jo vetëm që nuk ka shkak, por tani kanë rënë edhe të gjitha sepebet, për të bojkotuar.

Pasi i provuan të gjitha në këto 7-8 vitet e fundit, qëshkurse PS është në qeverisjen e vendit, nuk u ka mbetur më asgjë tjetër për të bërë. As të futen nëpër çadrat e bulevardit. As të djegin mandatet. As të bëjnë “revolucionet e molotovëve”. As të lyejnë me bojë të zezë fasadat e institucioneve. As të djegin shkollat ku do të vendosen qendrat e votimit. As të bojkotojnë procezin zgjedhor.

E vetmja rrugë që u ka mbetur, është që të sillen si një opozitë normale dhe të nisin fushatën në kushtet e pandemisë. Në fund, le tua lemë në dorë shqiptarëve, për të vlerësuar me votë, se kush është më i miri për ti qeverisur deri në 2025!