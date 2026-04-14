Analisti Ermir Gjinishi debatoi me ish-deputetin e PD-së, Ervin Salianji në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, lidhur me faktin që opozita nuk arrin të prodhojë liderë që frymëzojnë qytetarët.
Pjesë nga debati
Salianji: Edi Rama fiton se ka një opozitë të lodhur, fiton një opozitë që është uzurpuar. Ka edhe një element tjetër që ishte një garë mes dy të djathtash.
Gjinishi: Nuk qe fare debat i majtë debat i djathtë. Ky është debat kot më kot.
Salianji: Si fitoi ai dhe si i rrëzoi të gjithë elementët e presionit ndaj mësuesve. 2/3 e të rinjve mbështesnin këtë parti. Pjesëmarrja në zgjedhje shkoi në 80 për qind.
Rakipi: Ti po na tregon neve. Ore doli lumi dhe e përmbyti Orbanin.
Salianji: Këtë duhet të bëjmë edhe ne.
Rakipi: Po si e bën ti këtë lum?
Salianji: Di gjë ti kush është kryetari i opozitës?
Gjinishi: Pse ti pret që ta bëjë kryetari i opozitës?
Salianji: Patjetër, unë po kandidoj për kryetar të opozitës.
Gjinishi: Pyetja ime është pse nuk je ti Magyar që ta bësh ndryshimin? Pse ti nuk bëhesh një Magyar?
Salianji: O zotëri, në 3 muajt e parë ai zotëria nuk ekzistonte fare.
Gjinishi: Në rregull, pse nuk bëheni dot Magyar ju? Se sa i korruptuar është ky pushtet ne e dimë, sa i pamundur është Berisha ne e dimë. Pse në Shqipëri nuk ka një Magyar me 80 për qind që ta përmbysim?
Salianji: Ka patur kurajon për të thënë të vertetën. Në 3 muaj kam mobilizuar njerëz në salla.
Gjinishi: Ju po shkoni drejt themelimit të një parti tjetër, nëse nuk ka garë?
Salianji: Unë them se një model tjetër si ai i Sali Berishës fiton përballë Edi Ramës.
Gjinishi: Nëse humb, do të bëni një lëvizje tjetër?
Salianji: Nuk humb, e fitoj.
Gjinishi: Ju nuk doni, ose nuk keni forcë ose nuk dini si ta hidhni Edi Ramën.
Salianji: Magyari thoshte se kur nisi lëvizjen jo vetëm që nëpër studio më thonin se nuk do t’ia dilni dot. Por më mori edhe mamaja në telefon.
Gjinishi: Nuk konkuroj me Orbanin për t’i marrë partinë. Magyar nuk konkuroi brenda partisë se e dinte se humbte.
Salianji: Ke fol ti me të?
Gjinishi: Jo, ti kam lënë ty këto telefonata.
Salianji: Jo thashë se mos ke folur.
Gjinishi: T’i lëmë ironitë.
Salianji: Po më lër të mbaroj.
Gjinishi: Peter Magyar nuk ka konkuruar asnjëherë për të marrë partinë e Orbanit se e kishte të pamundur dhe edhe ti e ke të pamundur.
