Dy vjet më parë, Trump fitoi Lubbock, Teksas, me 70% të votave. Është pothuajse aq konservatore sa mund të jetë.
Qyteti me pluhur i fushave priti tubime fushate dypalëshe javën e kaluar, me Presidentin Trump dhe kandidatin demokrat për Senat, James Talarico, të ndarë vetëm nga disa milje.
Mijëra njerëz mbushën rrugët përreth aeroportit për të parë uljen e Air Force One, dhe më shumë të tjerë u mblodhën në një tubim për kandidatin republikan për Senat, Ken Paxton.
Ajo që dëgjova nga mbështetësit e Talarico-s ishte një përzierje shprese dhe tmerri.
Shpresa ishte që kandidati i tyre do të ishte demokrati i parë në më shumë se tre dekada që fitonte një garë në të gjithë shtetin në Teksas. Frika ishte se ky do të ishte vetëm shembulli më i fundit i zhdukjes së optimizmit demokrat.
Strategët republikanë me të cilët fola e kishin mendjen qartë në lidhje me sfidën.
Ndoshta shqetësimi i tyre më i madh është se nëse demokratët ia dalin mbanë, përpjekjet e tyre do të drejtohen nga Teksasi përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2028, duke i detyruar republikanët të mbrojnë atë që ishte terren i sigurt vetëm pak vite më parë.
Mund të lexoni më shumë rreth kësaj dhe zgjedhjeve të mesit të mandatit në buletinin tim US Politics Unspun .
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Burimi: Botë
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