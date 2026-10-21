Përshëndetja që merrni nga stjuardesat në momentin kur hyni në aeroplan mund të duket si një gjest i thjeshtë mirësjelljeje. Megjithatë, pas buzëqeshjes dhe kontaktit të drejtpërdrejtë me sy fshihet edhe një pjesë e rëndësishme e detyrave të tyre profesionale.
Sa herë që pasagjerët nisin të hipin në avion, anëtarët e ekuipazhit të kabinës i mirëpresin dhe shkëmbejnë me ta disa fjalë. Por, përveçse krijojnë një atmosferë miqësore, ata shfrytëzojnë këtë moment për të vëzhguar pasagjerët dhe për të dalluar nëse dikush mund të ketë nevojë për ndihmë.
Çfarë vërejnë stjuardesat gjatë përshëndetjes?
Sipas revistës Travel + Leisure, ky vëzhgim u shërben anëtarëve të ekuipazhit edhe për të identifikuar personat që mund të kenë nevojë për më shumë mbështetje gjatë fluturimit. Këtu përfshihen të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara dhe familjet që udhëtojnë me fëmijë të vegjël.
Edhe revista Condé Nast Traveler ka shkruar për rëndësinë e këtij kontakti fillestar, i cili u jep stjuardesave mundësinë të kuptojnë më mirë nevojat e udhëtarëve dhe të vërejnë shenja që mund të kenë ndikim në sigurinë gjatë fluturimit.
Pse kontakti me sy është kaq i rëndësishëm?
Shikimi i drejtpërdrejtë në sy krijon një komunikim më të afërt me pasagjerët dhe u lejon stjuardesave të vëzhgojnë reagimet e tyre gjatë përshëndetjes. Megjithatë, vetëm nga kontakti me sy nuk mund të përcaktohet me siguri nëse dikush ka probleme shëndetësore apo cilat janë qëllimet e tij.
Kjo është pjesë e përgjegjësive më të gjera të ekuipazhit të kabinës. Puna e stjuardesave nuk konsiston vetëm në shërbimin ndaj pasagjerëve, por edhe në vëzhgimin e situatës në bord dhe në marrjen e masave që ndihmojnë në garantimin e sigurisë.
Prandaj, herën tjetër që një stjuardesë ju buzëqesh dhe ju shikon në sy teksa hyni në aeroplan, mos e konsideroni vetëm një përshëndetje të zakonshme. Ky moment mund të jetë gjithashtu pjesë e një vlerësimi profesional që e ndihmon ekuipazhin të identifikojë nevojat e pasagjerëve dhe të kontribuojë në një fluturim sa më të sigurt.
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