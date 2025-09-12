Ne Kuvend u betuan sot vetem 138 deputetë.
Kjo pasi Tom Doshi dhe Sabina Jorgo, të dy pjesë e listës së Partisë Social Demokrate (PSD) në zgjedhjet e 11 majit, kanë hequr dorë nga mandatet e deputetëve me heret.
Doshi dhe Jorgo kanë kandiduar në listat e mbyllura të PSD-së në Shkodër.
Ditën e sotme, është mbajtur seanca e parë parlamentare e këtij sesioni të ri, ku po betohen të gjithë deputetët e zgjedhur në 11 maj.
Në korrik, PSD e Tom Doshit kërkoi djegien e mandateve të listës së mbyllur në Tiranë, kërkesë që u pranua nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve.
Ky vendim bëri që mandatin e PSD-së në Tiranë ta marrë kandidati më i votuar nga lista e hapur, Tedi Mula.
Zevendesuesit e Doshit dhe Jorgos pritet te betohen vecmas ne seancen e radhes.
